Aran Aznar, sobrina de José María Aznar, se reinventa tras su época más complicada: “He tenido que dormir en cajeros”

Aran Aznar en el programa 'Fiesta' de Telecinco. (Mediaset España)

El programa de Supervivientes ha hecho saltar a la fama a muchos rostros a lo largo de sus múltiples ediciones. Si bien en ocasiones se trataba de personajes anónimos, los ha habido también relacionados con el panorama de actualidad. Una de ellas es Aran Aznar, sobrina del expresidente del Gobierno José María Aznar, quien se hizo conocida a raíz de la edición del año 2014.

Fue tras abandonar la isla cuando narró algunos detalles de su vida, marcada por hechos muy trágicos como que sufrió abusos por parte de su padre biológico cuando solo tenía tres años, que había sufrido adicciones a sustancias, fue maltratada por su ex pareja durante años, o que incluso llegó a vivir en la calle.

Y aunque ha tenido un gran bagaje que podría pesarle a cualquiera, Aran ha reaparecido en el programa Fiesta, de Telecinco, para contar a Emma García que ha conseguido salir adelante y que a día de hoy tiene una profesión que sustenta su vida. De hecho, según ha revelado la presentadora se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida porque está feliz y con un trabajo que le gusta mucho. “Estoy fenomenal. Tengo todo lo que necesito”, ha comenzado explicando en el programa de Telecinco.

“Puedo confirmar que estoy en uno de los mejores momentos de mi vida. Desde la portada de Interviú han pasado muchas cosas sí. La vida es una montaña rusa: nunca se puede estar arriba ni se puede estar abajo", ha asegurado Aznar, a quien le han preguntado cómo está la relación con su tío, con quien tuvo una época de no llevarse muy bien.

“Ni buena ni mala. Ahí se quedó. Las cosas ahora están tranquilas. Ahora les llamo para felicitarles el cumpleaños, hablo con su secretaria. No hay tanto problema. Ellos son muy conservadores y él fue un personaje muy importante y muy serio, con lo cual no les gustó el tema televisivo”, ha confesado. Pese a ello, ha asegurado que “si llamo a mi tío, él me contesta”, aunque no tanto con su mujer, Ana Botella, “con ella tampoco tengo mucha relación. Yo le quiero más a él”.

Según ha matizado, su relación cambió cuando ella se convirtió en un rostro mediático, algo que a ellos no les gustó. Pese a ello, está feliz con su decisión del pasado de haber dado el salto a Supervivientes. “No me arrepiento porque no conté nada de ellos. Solo es que no les gusta que se hable de ellos. Pero me he dado cuenta de eso con el tiempo. Es una cosa que yo no tenía que hacer”, ha afirmado.

La peor época de Aran Aznar

Pero de aquello ha pasado mucho tiempo y Aran Aznar tiene una vida totalmente diferente. Antes de explicar a qué se dedica a día de hoy, ha recordado cómo fue su etapa más oscura, en la que fue víctima de la violencia de género por parte de una expareja.

“Fue terrible y doy gracias a Dios, a mi madre y a mis hijos. Quiero decirles a todas las mujeres que pasen por eso que se puede salir. Una vez que estás ahí te cuesta verlo. Tienen un perfil narcisista, victimista, son manipuladores. Te comen la autoestima y llegas a no ser nada. Es complicado darse cuenta", ha contado emocionada.

En estos años también ha acudido a rehabilitación, además de a diferentes fisioterapeutas que le han ayudado con sus problemas, si bien es cierto que también ha pasado por una depresión de la que salió poco a poco. “Empecé a retomar amistades y por fin me pude poner a trabajar. El año pasado miraba para atrás y me decía ‘quién me iba a decir que iba a estar tan bien haciendo cosas’. Yo miraba entonces hacia delante y lo veía todo negro. Sobre el desahucio ya lo aclaré, nunca hubo una orden, simplemente el dueño quiso vender el piso, contrató a una empresa y nos echaron y me fui a casa de mi madre", ha contado sobre este punto.

“Llevo 20 meses en VTC y soy abuela, estoy feliz. Me costó por todo lo que he contado. Pensaba que no salía. Ahora no me puedo creer cómo estoy. Tengo todo lo que necesito. Trabajar aquí me ha ayudado, me encanta este trabajo. No somos ricos, pero tampoco pobres. Tengo muy buenas reseñas. Mi tío no suele ir en Uber, pero yo le llevaría encantado", ha seguido Aran, a quien se ha podido ver conduciendo en un reportaje de la cadena.

Sobre su trabajo como chófer, ha explicado que “me encanta, me lo paso genial. Hago los turnos de noche porque estoy más acostumbrada a ese turno. Además, hay menos atascos en Madrid. No me da miedo“.