‘Supervivientes 2025′: evacúan de urgencia a Makoke, Borja se sincera como nunca antes y un ‘parásito’ llega a la isla

Laura Madrueño ayuda a Makoke después de que haya sido evacuada de urgencia en mitad de una prueba (Mediaset)

Supervivientes 2025 está siendo un auténtico reto para Makoke, quien ha sufrido un nuevo bache en su estado de salud. Después de haberse recuperado de un accidente y de una picada de una abeja, ha vivido un momento de pánico en la gala de la noche de este jueves, 17 de abril. La situación que atravesó fue tal que la organización del programa se vio en la obligación de evacuarla urgentemente en mitad de la prueba.

Los concursantes de Playa Calma y Playa Furia tenían que recoger unos sacos atados a un tablón, que se encontraba hundido en el agua. Ganar la prueba era sumamente importante, pues de ello dependía la nueva localización que iba a tener su equipo. Y es que el hecho de estar en una playa u otra puede ser determinante, puesto que una tiene más alimentos y condiciones agradables, mientras que la otra presenta condiciones complicadas.

La expareja de Kiko Matamoros tenía que nadar hasta el punto en cuestión, señalizado con una boya, desatar dicho saco y volver a la orilla. Cuando la madre de Anita Matamoros se acercó a la zona señalada, empezó a sentirse desorientada. La participante no paraba de coger la cuerda de la boya e intentaba arrastrarla hacia la costa, mientras que la presentadora de televisión le indicaba que el tablón estaba debajo de ella. Sin embargo, esta parecía no escuchar lo que decían y, por el contrario, empezaba a mirar a su alrededor confundida.

Makoke en la prueba de localización (Mediaset)

Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez se percató de que algo iba mal. “¿Qué le pasa a Makoke? Nos hemos quedado parados", ha manifestado el presentador desde el plató de televisión. “Se ha agobiado”, le ha replicado la comunicadora desde Honduras. “Makoke, si estás agobiada, sal”, ha esperado Laura Madrueño, tras observarla unos segundos más.

La concursante no ha dudado en volver a la orilla nada más escuchar las palabras de la comunicadora, quien se ha acercado a ella para saber si estaba bien. “Me he puesto nerviosa. No sé, no sé”, ha expresado Makoke, visiblemente alterada. "Respira hondo, Makoke, y relájate“, le ha aconsejado Madrueño. Tras recuperar la calma, la concursante regresó al agua para culminar la prueba.

La confesión de Borja González

Acostumbrado a mantener todo lo relacionado con su vida personal al margen de los focos, el que fuera participante de La isla de las tentaciones se ha sincerado como nunca antes y ha hablado con su relación con Ana Solma, con quien tiene un hijo en común, Luca. Al parecer, las cosas no iban del todo bien con su pareja cuando el participante decidió viajar a Honduras.

Borja González se emociona al hablar de su relación con Ana Solma en 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

“Estábamos ahí, ahí... Me emociono macho. La relación se había resentido un poco por trabajos y tal. A última hora estuvimos mal. Lo hablamos y ella me dijo lo que quería que cambiara, yo le dije lo mismo… Un hijo separa más que une. No duermes, discutes, dejas tus aficiones a un lado…“, ha confesado, sin poder contener las lágrimas. ”Tengo que cambiar el darle a los dos tiempo de calidad. Dejar el móvil a un lardo y gestionarme mejor porque ella gestiona todo muy bien, ayudando a repartir mejor las cosas en casa porque ella puede con todo, pero yo tengo que hacer más“, ha continuado diciendo.

"Con lo que he vivido, Supervivientes me ha venido superbién. Me he dado cuenta de cosas que tengo que mejorar yo mismo en mi relación. También cosas que tiene que mejorar Ana. Pero me ha venido bien pensar, estar aquí con tanto tiempo", ha manifestado, poco antes de revelar la decisión a la que ha llegado. “La comunicación, lo primero, y que no cuidamos la relación lo suficiente. Somos padres, trabajamos, y ya lo último somos pareja", ha dicho, dejando entrever que volverán a hacer planes como salir a cenar o ir al cine.

El ‘parásito’ de la isla

Y, como todos sabemos, las galas de los jueves son sinónimo de expulsión. Laura Cuevas, Carmen Alcayde y Álex Adróver eran los participantes que se encontraban en la cuerda floja esta semana. Después de vivir el explosivo Puente de la Concordia con su marido, Carlos Calderón, la hija de los que fueron mayorales de Cantora, el refugio de Isabel Pantoja, se convirtió en la nueva expulsada.

Laura Cuevas en 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

Al principio se pensaba que su aventura en Cayos Cochinos había llegado a su fin de forma definitiva. Y es que todos los concursantes están juntos y, por lo tanto, ya no existe Playa Misterio. No obstante, Supervivientes 2025 ha vuelto a cambiar su dinámica y, ahora, los participantes desconocen cuál será su futuro.

"El martes Almácor tuvo que abandonar por una lesión y ha dejado una plaza vacante“, ha detallado el de Badalona, dando a entender que Laura ”sigue en Supervivientes, pero viviendo en unas condiciones muy complicadas". Y es que Cuevas se va a convertir por primera vez en la historia del reality en el ‘parásito’ de la isla.

Esto significa que “va a vivir en una plataforma de la que no podrá salir y, únicamente, se va a alimentar con las cosas que le lleven sus compañeros”, tal y como han explicado en el programa de Telecinco. Por otro lado, los cuatro concursantes que se juegan su continuidad en el programa son Carmen Alcayde, Montoya, Anita Williams y Koldo.