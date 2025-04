Mohamed VI pone el foco en Europa: su marca de cosmética que se puede comprar en París y Ámsterdam, pero no en Marruecos

El rey Mohamed VI recibe a uno de los nuevos gobernadores de Marruecos en el palacio real de Rabat. (Casa Real Alauí)

El rey Mohamed VI de Marruecos es la cabeza de una de las monarquías más polémicas del mundo. Mientras que él es el hombre más rico de su país, muchas personas viven una situación desigual que desde la corona no se afanan en arreglar. El soberano cuenta con una fortuna estimada en 5.700 millones de euros que le debe no solo a las herencias familiares, también a un cuidado conglomerado empresarial que no deja de crecer y de darle beneficios.

De todos sus negocios, hay uno que llama especialmente la atención: Siger, un holding que Mohamed VI gestiona a través de su secretario, Mounir Majidi, y que está detrás de su marca de cosmética. Consciente de que lo árabe gusta, especialmente en temas de belleza, en el año 2009 lanzó la marca marocMaroc.

Más allá de llamar la atención por sus productos, que también, lo más sorprendente es que esta firma beauty no tiene presencia en el territorio marroquí. De hecho, solo existen dos tiendas físicas, en París y en Ámsterdam. La de la capital francesa se abrió en el año 2022 y, dado su éxito, se acaba de inaugurar la de los Países Bajos.

Según explicó la directora general de Essences du Maroc, filial de la que nace marocMaroc, en una entrevista para Spaopportunities: “Amsterdam era la siguiente opción natural para la marca, gracias a su carácter internacional y a la pasión de sus habitantes por las experiencias significativas que encajan a la perfección con nuestra visión de compartir el patrimonio marroquí, elaborado en Francia y celebrado en todo el mundo”.

Uno de los productos de la firma marocMaroc. (marocmaroc.com)

Esta nueva tienda está situada en una de las grandes arterias de la capital holandesa, la calle Van Baerlestraat, y en ella se pueden adquirir todos sus productos, centrados en el cuidado de la piel y el cabello.

Cosmética de lujo

Aceite de argán, almendra, rosa, cactus, higuera... Los ingredientes de estos artículos destacan por ser totalmente naturales y, si bien los cosméticos están fabricados en Francia, la base proviene de Marruecos.

De toda la gama, lo más económico es un champú de leche de almendras cuyo precio es de 25 euros y, lo más caro, una crema antiarrugas que cuesta 85 euros el frasco y que destaca por prevenir y actuar “visiblemente sobre todos los signos del envejecimiento o de la fatiga”, combatiendo “la pérdida de densidad, tono y elasticidad de la piel, a la vez que le devuelve su luminosidad. Idealmente nutrida, hidratada, reafirmada y suavizada”.

Más allá de por sus formulaciones, marocMaroc destaca por ser una cosmética de lujo en la que todo está cuidado al detalle, desde los aromas hasta el packaging.

Uno de los productos de la firma marocMaroc. (marocmaroc.com)

“La naturaleza marroquí se redescubre en nuestros productos. Ella nos inspira, nos guía y se invita a cada una de nuestras gamas. Para conservarlos, los hemos combinado con ingredientes de última generación cuidadosamente seleccionados. (...) La naturaleza marroquí se refleja abundantemente en nuestros tratamientos exclusivos”, afirman desde la marca, que destaca que “cada producto está diseñado como una invitación a viajar a un Marruecos auténtico y atemporal”.