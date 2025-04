Reciben un mail de sus hijos en el que les dicen que ya “no quieren saber nada” de ellos y ahora buscan respuestas: “No hubo señales de que algo anduviera mal”

Imagen de archivo de una jubilada leyendo el correo electrónico. (Shutterstock España)

“Estamos destrozados. De la nada, nuestros dos hijos (ambos en la cincuentena) nos enviaron correos electrónicos diciendo que ya no quieren tener ninguna comunicación con nosotros. Preguntamos por qué y no obtuvimos respuesta. Preguntamos si podíamos llamarlos, y respondieron que no”.

Así empieza el mensaje que un matrimonio canadiense ha enviado a una famosa columnista de ese país, Lisi Tesher, del diario Star, para pedir consejo. Y continúa de esta forma: “Hasta que esto ocurrió, hablábamos y visitábamos a ambos hijos como cualquier familia normal. Mi esposa y yo estamos perdidos y realmente no sabemos qué hacer”.

La columnista, sin embargo, no comparte la extrañeza de los padres ni cree que la repentina decisión de los hijos sea en realidad tan repentina. “Tiene que haber más en esta historia —responde—. Y, lamentablemente, cuando usted dice que ocurrió “de la nada”, con toda seguridad no fue así para sus hijos. No digo que no le crea, pero en toda historia hay al menos dos versiones. Y tengo la sensación de que sus hijos han estado hablando de esto desde hace tiempo”. Lili Tesher añade: “No sé cuál fue “la gota que colmó el vaso”, pero algo debió de estar molestando a ambos desde hace tiempo para que los dos decidieran alejarse, aparentemente de forma coordinada. ¿Tiene familiares? ¿Hermanos o hermanas que sean tíos de sus hijos? Quizá pueda pedirles ayuda para obtener algunas respuestas. Esté seguro de que no se involucrarán más allá de compartir información. Una vez que tenga la “razón” del distanciamiento, podrá enfrentar el problema directamente. Sin eso, está a la deriva”.

A la deriva, seguramente, se han quedado estos padres que no parecen tener ni idea de por qué sus hijos han dejado de hablarles. Su caso, sin embargo, no es tan extraño (aunque sí la falta de razones). Y es que la polarización política y cultural está aumentando en muchos países el distanciamiento entre los progenitores y sus descendientes. Es Estados Unidos, por ejemplo, una encuesta de la empresa Ipsos destaca que ha habido un aumento de las peleas familiares después de la llegada de Donald Trump a la presidencia, mientras que otro estudio de la Universidad de Stanford ya había señalado en 2012 que una gran parte de los padres no toleraba que sus hijos se casaran con alguien que apoyara un partido político rival.

Salud mental

“Hoy día nada ata a un adulto con sus padres más allá del deseo del hijo de tener una relación con ellos”, ha comentado el psicólogo Joshua Coleman en una entrevista con la BBC. Según este especialista, el aumento de la conciencia sobre la salud mental y los efectos que pueden tener las relaciones familiares tóxicas está transformando la forma en que muchas personas abordan sus vínculos más cercanos. La tendencia a romper vínculos familiares problemáticos representa un cambio significativo: “Decidir qué personas mantener cerca o lejos se ha convertido en una importante estrategia de vida”, afirma este psicólogo.

El giro hacia un enfoque individualista también ha sido un impulsor significativo de estas decisiones personales. Coleman profundizó sobre esto al declarar que la tendencia a priorizar el bienestar personal está ligada a una menor dependencia económica y emocional hacia los familiares. A esta perspectiva se suma la influencia de la movilidad geográfica y laboral. Cada vez más personas viven lejos de sus familiares, ya sea por oportunidades laborales o migración, lo que también contribuye al progresivo distanciamiento.