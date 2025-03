Una madre y sus dos hijos van al instituto armados con un cuchillo para “ajustar cuentas” con otro alumno: son arrestados y crece el miedo a la violencia escolar

Imagen de archivo de un aula vacía. (Europa Press)

Los conflictos entre adolescentes en un instituto no son tan raros. En España, por ejemplo, casi la mitad de los estudiantes, un 47 %, reconoce que no hace nada ante los casos de bullying que sufren sus compañeros y un 9,4% afirma que él o uno de sus amigos es víctima de acoso escolar presencial o digital, según el estudio La opinión de los estudiantes que anualmente realizan la Fundación ANAR y la Fundación Mutua Madrileña. En la presentación del informe, el director general de la Fundación Mutua Madrileña, Lorenzo Cooklin, cree que es importante “seguir sensibilizando a los adolescentes de la importancia de no callar o reírse si presencian un caso de acoso escolar”.

Sin embargo, en algunos casos extremos, los padres pueden empeorar la situación. Es lo que ha ocurrido ahora en Francia, donde una madre se presentó en el instituto junto a sus dos hijos este viernes por la tarde, armados con un cuchillo, con la intención de “ajustar cuentas” con otro alumno, según han explicado las autoridades de ese país. El más joven de los dos, que no está matriculado en este centro de 1.700 alumnos de Poissy, en la región de Yvelines, al lado de París, había tenido un conflicto con la víctima.

Tras la intrusión, los vigilantes de seguridad dieron la alerta rápidamente y la policía llegó al centro educativo, donde detuvo a la mujer y a uno de sus hijos, mientras que el segundo logró escapar.

Preocupación por la violencia en la zona

La alcaldesa de la localidad, Sandrine Dos Santos, ha expresado su preocupación por la repetición de incidentes en los alrededores del instituto. “Desde enero, se han reportado actos de violencia y robos cerca del cité scolaire Le Corbusier. Hoy han ocurrido nuevos hechos, esta vez dentro del propio centro. Comparto la legítima preocupación de los alumnos, los padres y la comunidad educativa. Estamos extremadamente atentos, como demuestra la rápida intervención de la policía nacional y municipal”, señaló la edil, en declaraciones recogidas por el medio francés Le Parisien.

Dos Santos destacó que “la coordinación de todos los actores implicados ha evitado probablemente una tragedia” y recordó que “todos los agentes locales están movilizados, incluidos los animadores del servicio de cohesión de barrios de la ciudad”. Además, ha solicitado un refuerzo en las patrullas de la policía municipal y nacional durante las horas de entrada y salida del instituto.

La alcaldesa, miembro del partido Los Republicanos, de la derecha tradicional, ha lanzado recientemente “un llamamiento a tomar medidas contundentes contra la posesión de armas blancas” y considera que es necesario implementar “un gran plan de acción nacional, sin demora, para luchar contra este fenómeno que cada día causa estragos. Hay que proteger a nuestros niños. Es urgente. Demasiado es demasiado”.

El episodio ha ocurrido menos de un mes después de una pelea con cuchillos entre estudiantes del instituto Charles-de-Gaulle, también en Poissy. El 12 de febrero, tres jóvenes resultaron heridos en una parada de autobús del sector Technoparc, aunque ninguno sufrió heridas de gravedad. Un cuarto individuo fue detenido y puesto bajo custodia policial.