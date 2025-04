El lado más personal de Juan Dávila, el cómico de moda: de su pasado como policía local a su química con Fabiola Martínez

Juan Dávila en una imagen de archivo. (Europa Press)

El programa La Revuelta, de TVE, se esfuerza para que en cada episodio acuda un personaje nuevo, ya sea porque está promocionando su nuevo proyecto o bien porque se trata de una persona que puede generar interés al público. Sin embargo, en ocasiones no es posible y es que en la actualidad, las vacaciones o la propia agenda de los invitados puede cambiar la programación.

Eso es lo que parece haber sucedido este pasado lunes, 14 de abril, cuando el espacio presentado por David Broncano ha emitido una entrevista que fue realizada hace meses. Sin embargo, pese a que algunos telespectadores señalaran en redes sociales su indignación por este hecho, la popularidad del entrevistado era tal que no tardó en acabar miradas. Se trata de Juan Dávila, uno de los humoristas del momento y a cuyos espectáculos es casi imposible asistir debido a la alta demanda.

Juan Dávila, invitado de 'La Revuelta' (RTVE)

En su show, La capital del pecado, lo habitual es que los asistentes terminen desvelando parte de su vida personal. Esa de la que Juan, sin embargo, nunca habla. Una de las pocas veces que ha hablado de su lado íntimo fue durante una entrevista realizada en la gala AEVEA Awardse desveló el gran apoyo de sus progenitores: “Mis padres me acompañan y siempre han estado ahí. Porque son mis padres. Están cuando no eres nadie y siguen ahí si lo petas”.

Su pasado como Policía

Una de las cosas más curiosas sobre el cómico es que no siempre se ha dedicado a la actuación. De hecho, hace unos años su profesión era totalmente la opuesta. Así lo recordó en su paso por La Revuelta: “Era policía local de Alcobendas, de La Moraleja”.

Si bien seguro que vivió muchos episodios sorprendentes, en La revuelta contó uno muy llamativo, la vez en la que durante un servicio se encontró con Pepe, exjugador del Real Madrid, haciendo botellón. “Le tuvimos que requisar las cosillas”, explicó entre risas. “Estaba de botellón, ¿dónde? Si allí no hay ni plazas ni parques. (...) ¿Quién más estaba allí? ¿Coentrao?”, le pregunto Broncano. “Había un sitio en El Soto de La Moraleja, que justo en frente había cositas”, terminó, sin dar muchos más detalles.

Juan Dávila y Fabiola Martínez en el programa 'Y ahora Sonsoles'. (Atresmedia)

Pese al esfuerzo que hizo para llevar la placa, dejó su puesto de trabajo en el año 2012 tras seis años en activo para ponerse a estudiar actuación.

Su química con Fabiola Martínez

Sin pareja conocida, al menos de puertas para afuera, lo más que Juan Dávila ha demostrado en temas amorosos es la gran química que tiene con Fabiola Martínez, ex de Bertín Osborne. Todo sucedió en el verano de 2023, cuando ambos coincidieron como colaboradores en Y ahora Sonsoles.

En uno de los programas, Sonsoles Ónega quiso recordarle a Juan que la venezolana estaba soltera. “Pero tiene hijos. Yo no quiero mochilas”, contestó con su particular sentido del humor Dávila.

“Oye, mis hijos no son mochila, perdona. Mis hijos son unos niños maravillosos que amo. Y que cualquier persona que quiera estar conmigo no tiene por qué compartir con ellos”, respondió por su parte Fabiola. Dávila, que dejó claro que era todo broma, intentó cerrar el tema: “si yo quisiera estar contigo los compartiría, pero no quiero”. Las carcajaras ya llegaban al público, y Fabiola, lejos de rendirse, siguió tirando del hijo: “Pero es que yo no querría tenerlos contigo, aunque tienes una genética que me mola”, sentenció.