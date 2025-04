Cómo quitar el sarro de los dientes: higiene diaria y prevención

Vista cercana de una gran acumulación de sarro y placa bacteriana. (Getty Images/iStockphoto)

El cuidado de la boca y de los dientes es un aspecto muy importante de la salud de las personas. Mantener una buena higiene bucodental es fundamental para evitar la influencia de las bacterias y microorganismos que pueden quedarse en la boca a lo largo del día. Al igual que ocurre con cualquier parte del cuerpo que esté expuesta a agentes exteriores, la boca es una parte del cuerpo que tiene riesgo de ser un foco infeccioso. Son varias las enfermedades que pueden comenzar en la cavidad bucal y, aunque la mayoría de ellas son fácilmente tratables y prevenibles, hay algunas patologías de afectación sistémica que pueden tener origen en una higiene bucodental deficiente.

Además, para muchas personas, la boca suele ser un reflejo del físico y, por tanto, también puede suponer un gran complejo para algunos. Aparte de las múltiples afecciones importantes a nivel saludable que se deben tratar, la boca y los dientes cuentan con un gran valor estético para algunas personas. Por ello, mantener una buena higiene es fundamental para evitar, en la medida de lo posible, que las cuestiones de la salud bucodental no afecten también a la estética. Es por esta razón por la que, además de las miles y miles de intervenciones que se realizan por cuestiones de salud, muchas personas recurren a tratamientos como las ortodoncias, también por cuestiones estéticas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El sarro no es más que una acumulación de restos

Una de las afecciones relacionadas con la higiene bucodental que son más comunes en las personas es el conocido sarro. El sarro no es más que una acumulación de placa bacteriana sobre los dientes que se hace visible y que, además de antiestético, puede ser perjudicial para la salud. La placa bacteriana es una película compuesta por saliva, restos de comida y bacterias y células muertas. Esta sustancia se deposita sobre los dientes de forma continuada y, si existe una falta de higiene, la placa bacteriana se endurece y forma el sarro. La importancia del cepillado se hace, entonces, más notoria. La placa dental sí se puede retirar con una higiene dental, mientras que el sarro es más complicado de retirar.

Además, esta placa, que se convierte en sarro por el contacto con otras sustancias como sales minerales y por la limpieza deficiente, permite la proliferación de las bacterias en la boca, y puede ser uno de los agentes que favorezcan la aparición de caries o el desarrollo de algunas enfermedades bucodentales como la gingivitis o la halitosis. Otras enfermedades relacionadas con el sarro pueden ser la periodontitis o la sensibilidad dental.

Sarro dental. (Freepik)

Cómo eliminar y prevenir el sarro

Algunos de los factores que pueden favorecer la aparición del sarro, además de, por supuesto, la falta de limpieza, son el exceso en el consumo de azúcar, el alcohol y el tabaco, otras bebidas como el café, el té o el vino y, también, problemas genéticos o físicos como la cantidad y la acidez de la saliva y, sobre todo, la alineación de los dientes. Para evitar problemas de higiene, durante el cepillado se debe prestar atención a los espacios entre las piezas dentales, ya que en estos recovecos es más común encontrar una acumulación de sustancias, restos y bacterias.

Para eliminar el sarro, el cepillado ya no sirve. El sarro es una placa endurecida que no va a eliminarse solo con una limpieza convencional. A pesar de que algunas clínicas sí recomiendan el uso de productos como el bicarbonato sódico o el zumo de limón, lo cierto es que estos remedios caseros no tienen por qué funcionar al 100% por sí solos. Otros centros odontológicos como la Clínica Cervera apuntan que “el único remedio casero contra el sarro es la prevención” y que, eso sí, una vez hay sarro acumulado, existen tratamientos como una limpieza dental o un curetaje, para eliminarlo. Sin embargo, para evitar acudir al dentista por una limpieza, lo recomendable es cepillarse los dientes tres veces al día, con una pasta fluorada y utilizar hilo dental o colutorios.