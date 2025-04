Un ginecólogo da cinco consejos para aumentar la fertilidad en las mujeres que quieren quedarse embarazadas: “Las posibilidades ya empiezan a disminuir un poco”

¿Qué factores afectan a la fertilidad? (Pixabay)

La preocupación por la infertilidad crece cada año al registrarse paulatinamente un mayor número de casos en parejas españolas. Según los datos presentados por el Ministerio de Sanidad, se ha documentado un aumento de 40.026 casos en 2011 a 483.209 en 2022. Hasta el momento fue la cifra más elevada recabada, y que a pesar de superar tan solo por 4.000 casos el año anterior, dejó preocupada a la población.

De esta manera, se han diseñado distintas estrategias y consejos para aquellas personas que quieren formar una familia. Y es que existen algunos nuevos hábitos en las nuevas generaciones que han marcado este aumento. El Dr. Juan José Espinós, presidente de la Sociedad Española de Fertilidad, explicó que entre otros motivos, este incremento se debe al “retraso de la maternidad y la paternidad”. En este sentido, el ginecólogo David Sáez ha compartido en su perfil de TikTok diversa información para las personas que quieren ser padres, ya sea en la actualidad o en un futuro.

Los 5 factores que influyen en la fertilidad

¿Qué factores afectan a la fertilidad? (@ddsaezm)

En primer lugar, el doctor David Sáez ha dedicado numerosos vídeos para hablar del factor que más interfiere en la fertilidad: la edad. Tal y como ha anunciado los expertos, “siempre vamos a recomendar que sea una edad temprana”, ya que a partir de “los 35 años tenemos muchas probabilidades de que los embarazos o puedan tardar en llegar o se tenga un aborto”. Claramente, lo ideal es tener en cuenta también “la capacidad de gestar, de tener pareja, de acceso a unas condiciones laborables y tener la economía suficiente como para poder afrontar el embarazo”, ha explicado.

No obstante, los pacientes deben tener en cuenta que a partir de los 30 años “las posibilidades (de embarazo) ya empiezan a disminuir un poco”, algo que va aumentando progresivamente. “A los 35 esas posibilidades ya disminuyen de una forma más drástica. Y a los 40 las probabilidades son muy bajas, pero no imposibles”, ha recalcado el ginecólogo. Por este motivo, “si ahora no quieres ser madre”, ha dicho en otro de sus videos, se pueden vitrificar ovocitos. Esta solución “es una muy buena opción para mujeres que tienen entre unos 27 y treinta y pocos años y se plantean una maternidad en el futuro".

Según ha explicado, esta es una acción apta para cualquier mujer, pues a pesar de lo que se pueda pensar, no está exclusivamente reservado para pacientes que “tengas patologías” o sean “famosas”. Además, como segundo punto en la lista, el doctor Sáez ha señalado otro de los factores que pueden influir en este fenómeno: la ansiedad. El motivo es que “nuestro cuerpo y nuestra mente están muy conectados y normalmente no suele ser para bien”. De esta forma, “si tenemos ansiedad, es muy importante que puedas tener una persona de confianza con la que poder hablar sobre este tipo de temas y hablar abiertamente de fertilidad”, o incluso se podría pedir ayuda psicológica en “muchas unidades de reproducción asistida”.

Asimismo, “la exposición diaria a determinados plásticos que pueden afectar a las hormonas” y el hecho de no hacer ejercicio son pequeños detalles que pueden tener un mayor impacto de lo esperado. Sin embargo, existe una acción que puede si o sí hay que vigilar cuando una pareja quiere engendrar un bebé: “tener una alimentación sana”, afirma Sáez en otro de sus vídeos. Dentro de este parámetro se pueden localizar innumerables e impensables aspectos que influencian la “ovulación”, como “el consumo excesivo de cafeína”.