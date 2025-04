Un adolescente recorre el túnel del metro de Madrid agarrado por fuera del último vagón de un tren de la Línea 5

Un francés se sube a la parte trasera del metro y enseña la Línea 5 de Madrid

Un insólito suceso ha ocurrido en la red del metro de Madrid cuando un ciudadano, de origen francés, se ha grabado un vídeo realizando una peligrosa maniobra al subirse a la parte trasera del último vagón de un tren en movimiento, recorriendo el túnel bajo tierra.

El vídeo, que se ha difundido rápidamente en redes sociales, muestra al joven subido en el extremo del vagón mientras el tren circula a gran velocidad por los túneles del sistema de metro madrileño, lo que ha generado un gran debate sobre cómo pudo acceder a esta zona prohibida y qué medidas de seguridad podrían haberse adoptado para evitarlo.

Las normas de seguridad del metro de Madrid

El metro de Madrid, como parte de su compromiso con la seguridad de los pasajeros y empleados, cuenta con estrictas normas que prohíben tajantemente cualquier comportamiento que ponga en peligro la integridad física de los viajeros.

Según la Ordenanza de Movilidad Sostenible de Madrid, el acceso a la parte externa de los vagones está completamente prohibido y es considerado una infracción grave. Las autoridades aseguran que cualquier tipo de conducta que involucre el acceso a áreas no autorizadas del metro está penalizada por la ley.

Entre las normas específicas que rigen el uso del metro, se incluyen disposiciones que prohíben el acceso a las partes externas de los trenes y las vías, así como el aprovechamiento de espacios no destinados al transporte de personas.

Posibles sanciones para el infractor

Por su parte, el joven que protagonizó este incidente podría enfrentarse a sanciones severas, ya que, además de poner en riesgo su vida, violó varias normativas de seguridad.

Según el Reglamento de Circulación de los Transportes Metropolitanos de Madrid, el acceso a zonas no autorizadas, como el techo o las partes externas del vagón, puede ser castigado con una multa económica que varía dependiendo de la gravedad del hecho.

En este caso, el joven no solo accedió a un lugar no autorizado, sino que también se expuso a graves riesgos. La normativa establece que acceder a áreas no habilitadas del metro puede ser sancionado con una multa de 200 euros. Además, viajar en lugares no habilitados para ello, como la parte externa de un tren en marcha, también está penado con una multa de 200 euros adicionales.

Del mismo modo, en situaciones donde se considere que el acto estuvo acompañado de una conducta especialmente temeraria, las autoridades podrían valorar otras acciones legales que impliquen sanciones más graves.

Reacciones de los usuarios

El vídeo ha provocado una amplia gama de reacciones entre los usuarios del metro de Madrid. Mientras algunos expresaron su preocupación por los riesgos asociados a este tipo de comportamientos, otros han señalado la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en el sistema de transporte público.

En cualquier caso, este debate ha puesto de manifiesto la importancia de garantizar que las normas de seguridad sean respetadas y de implementar campañas de concienciación para prevenir situaciones similares en el futuro.

Por otro lado, algunos usuarios han cuestionado cómo fue posible que el hombre accediera a una zona tan restringida sin ser detectado, lo que podría replantear la necesidad de revisar los protocolos de seguridad actuales.