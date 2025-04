Para qué sirve el laurel en la guantera del coche

Hojas de laurel Foto: Wikimedia

La hoja de laurel acostumbra a ser un ingrediente típico en muchas de las recetas en los hogares españoles, pero, en este caso, la hoja toma otro rumbo para aportar sus beneficios al mundo de los automóviles en este caso. La simple colocación de una o varias hojas de laurel en la guantera va a producir una serie de efectos secundarios que harán de la estancia en el coche una experiencia más gratificante.

Gracias al programa ’Centímetros Cúbicos’ de LaSexta, hemos podido conocer los sorprendentes beneficios que aporta la hoja de laurel.

Frescura y limpieza

Además de todos los aspectos positivos que esta hoja puede aportar a la hora de realizar una buena receta de comida, lejos de la cocina, también puede aportar interesantes beneficios.

Conocida por sus propiedades aromáticas y repelentes, la colocación de una hoja de laurel en la guantera el coche va a aportar una sensación increíble de frescura. Realizando esta sencilla acción, el coche se mantendrá libre de malos olores, y además, aportará un aroma agradable y natural.

También, esta aromática hoja goza de una capacidad potente para repeler insectos evitando así posibles plagas de hormigas o mosquitos. Esto hace que, especialmente en temporadas de calor, no sea necesaria la compra de un ambientador o un repelente anti-mosquitos.

Otras ventajas

Otra ventaja de este producto es que se trata de una acción completamente natural. La adquisición de una hoja de laurel no es nada realmente complicado y, a diferencia de muchos ambientadores los cuales acostumbran a ser bastante artificiales, la hoja de laurel es un elemento natural que no contiene ningún tipo de compuestos químicos y proporciona un aroma delicado que no asalta el sistema olfativo.

Es más, el laurel tiene un efecto relajante que ayuda a disminuir los niveles de estrés y creando así una sensación da tranquilidad que potenciará y mejorará la conducción al volante.

Otra de las ventajas que no se ha mencionado anteriormente, es la economicidad de este producto. La hoja de laurel es un producto extremadamente barato por lo que su adquisición no supone ningún esfuerzo económico.

Está claro que los beneficios de esta simple acción son bastante notorios. Y es que, cuando hablamos del tratamiento de un coche, hay millones de acciones que van saliendo con el paso del tiempo que convierten la experiencia de la conducción en algo bastante interesante.

Coches envueltos en pegatinas, de diferentes colores, las llantas, los neumáticos, los tubos de escape... son infinitas las posibilidades que ofrece un automóvil para la estilización del mismo.

Ya sea en el interior del coche o en el exterior, con el paso del tiempo aparecerá un nuevo truco que ayudará a mejorar la experiencia durante la estancia o la conducción en el mismo.

La realidad es que, en este caso, se ha podido ver como simplemente basta con colocar una o dos hojas de laurel en la guantera e ir reemplazándolas cada cierto tiempo para que este curioso truco siga funcionando con efectividad.

Solo queda que pase el tiempo y ver los beneficios del proceso.