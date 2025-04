Los familiares de los fallecidos en el accidente de helicóptero de Nueva York lanzan un comunicado: “Queremos guardar el recuerdo de una familia feliz y unida”

Agustín, Mercé y sus tres hijos, minutos antes de embarcar en el helicóptero (New York Helicopter Tours LLC)

Los familiares de los cinco fallecidos en el accidente de helicóptero en Nueva York que se estrelló contra el río Hudson, una familia procedente de Barcelona, ha lanzado un comunicado en redes sociales lamentando este trágico suceso y agradeciendo las muestras de condolencia y apoyo que han recibido.

“No hay palabras para describir lo que estamos viviendo, ni para agradecer el cariño”, apuntan. “Son momentos muy díficiles, pero el optimismo y la alegría siempre han caracterizado a nuestra familia. Queremos guardar el recuerdo de una familia feliz y unida, dejan una huella imborrable”, agregan.

En estos momentos se están trasladando a la ciudad estadounidense para realizar todos los trámites y repatriar los cuerpos. “Rogamos el máximo respeto a la intimidad dado el impacto global que ha tenido esta tragedia y la implicación de tres menores”, solicitan.

Celebraban el cumpleaños del hijo

Se trata de la familia del director ejecutivo de Siemens España, Agustín Escobar, quien fue CEO de la división española de la multinacional alemana y viajaba junto a su mujer, Mercé Camprubí Montal, nieta de un expresidente del Barça y sus tres hijos de 4, 5 y 11 años en un vuelo turístico organizado por la empresa New York Helicopters Tours, que han perdido también la vida en el accidente. Decidieron realizar esta actividad para celebrar el cumpleaños de uno de sus hijos, pero acabó en una tragedia.

El incidente, que ocurrió en la noche del jueves 10 de abril a las 21:15 horas española (por la tarde en la ciudad estadounidense), según informaron fuentes policiales al ABC News. Fue grabado por numerosos testigo y se dio a escasos 15 minutos de que el helicóptero Bell 206 utilizado para viajes turísticos comenzase su sexto vuelo del día, que estaba previsto que durase en torno a una media hora.

Investigan las causas del incidente

Las autoridades siguen investigando las causas del accidente para determinar por qué se precipitó el helicóptero que la familia española había alquilado para realizar un vuelo turístico por la gran manzana. En declaraciones al New York Post, Michael Roth, director ejecutivo de New York Helicopter Tours señaló que una posible causa podría ser un fallo mecánico o el impacto con un ave de gran tamaño. “No he visto algo así en los 30 años que llevo en este negocio”, afirmó.

Personal de emergencia trabaja en el lugar del accidente de un helicóptero en el río Hudson. (REUTERS/Eduardo Muñoz)

Sin embargo, en declaraciones al diario británico The Telegraph, el propietario de la empresa operadora del helicóptero señaló otra posible causa del accidente: “El piloto llamó para avisar de que estaba aterrizando y que necesitaba combustible”, apuntó, pocos minutos después de haber iniciado el vuelo. Aunque la aeronave debía completar el trayecto en unos tres minutos, al no regresar en el tiempo previsto, otros pilotos comenzaron a sobrevolar la zona y a enviar múltiples mensajes a Michael Roth, alertando de que habían avistado el helicóptero “al revés” en el río Hudson.

La empresa Siemens también ha lanzado un comunicado lamentando este suceso, así como el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, quien ha dedicado unas palabras a la familia a través de su cuenta oficial de X: “Las noticias que hoy nos llegan del accidente de helicóptero en el río Hudson son devastadoras. Acompaño en el dolor a los allegados de las víctimas en este momento tan desgarrador”. Asimismo, el dirigente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha lamentado el incidente ocurrido este jueves a través de la red social Truth Social: “Dios bendiga a las familias y amigos de las víctimas”, reza el mensaje.