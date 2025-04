La alcaldesa del PP que ha ‘defenestrado’ a la hija del juez Peinado: le quita el Área de Deportes y 7.500 euros menos de sueldo

La alcaldesa Paloma Tejero (de azul) con su concejala Patricia Peinado

“Patricia es un activo esencial y tiene un talento espectacular con la gente”, asegura a este diario un portavoz oficial del Ayuntamiento madrileño de Pozuelo de Alarcón, bastión histórico del PP. Patricia es Patricia María Peinado Toledo, concejala popular desde el verano de 2023 en este municipio e hija de uno de los jueces más mediáticos del momento, Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno. Pero a pesar de ser un “activo esencial”, la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, ha decidido relegar de sus funciones a Patricia Peinado y quitarle la concejalía de Deportes para recolocarla como simple concejala de Zona.

“Se trata de un castigo en toda regla. Eso seguro. Por sueldo y porque los concejales de Zona no tienen firma sobre presupuestos, y eso no te da ninguna ventaja porque estás de ‘ventanilla’ de reclamaciones de los vecinos”, señala un peso pesado del PP de Pozuelo que pide anonimato y que describe así la situación de Patricia Peinado. El pasado 31 de marzo la alcaldesa Paloma Tejero firmaba un nuevo decreto para hacer algunos cambios en la estructura de su Gobierno: Peinado pasaba a ser la nueva concejala delegada de la Zona Sur para ser la interlocutora del Ayuntamiento con las urbanizaciones de Húmera, Prado de Somosaguas, Colonia Los Ángeles y Ciudad de la Imagen. Una decisión que no solo ha cambiado las responsabilidades de Peinado, sino también su sueldo: pasará de cobrar 74.949,98 euros como responsable de deportes a los 67.400 que percibirá ahora, 7.500 euros menos.

Ella “está disgustada”, señala una fuente de su entorno, porque no esperaba el cambio y “había hecho mucho trabajo por intentar impulsar todos los proyectos del Área de Deportes”. De hecho, los trabajadores de esta Área han recogido firmas para pedir a la alcaldesa que recapacite su decisión. Pero parece ser que no habrá paso atrás. “En Deportes no vivía, ahora tendré más tiempo para mí”, ha señalado a su entorno. Disciplinada, intentará asumir sus nuevas responsabilidades con la misma ilusión, aunque ha reconocido a las mismas fuentes que con este cambio ha llegado a pensar que pueden prescindir de ella.

Paloma Tejero, la alcaldesa de Pozuelo de Alarcon

Patricia Peinado es Diplomada en Magisterio y Licenciada en Psicopedagogía. También tiene un Máster en Psicología Infantil y Adolescente, otro Máster en ‘Coaching’ e Inteligencia Emocional, otro en neuropsicología y un Máster Europeo en Dirección de Centros Educativos. Su trayectoria laboral ha estado, por tanto, vinculada siempre a la educación. Ha sido psicopedagoga, coordinadora de Innovación Pedagógica y Jefa de Estudios de Educación Primaria en el Colegio Santa Mª de los Rosales, donde ha estudiado la princesa Leonor. De hecho, Patricia Peinado fue su tutora. Hasta que en 2023 decidió dar el salto a la política, meses antes de que su padre iniciara la investigación contra Begoña Gómez. “Una de las muchas familias del PP que hay en Pozuelo apostó por ella y consiguió que fuera en las listas”.

Varios cargos en solo dos años

Empezó como Concejal para la ‘Zona Norte y Estación’ entre junio y septiembre de 2023. A los pocos meses la alcaldesa la sumó responsabilidades, nombrándola concejala de Fiestas Patronales entre septiembre 2023 y enero de 2024. Después pasó a ser concejala de Deportes y Fiestas hasta octubre de 2024. Entonces perdió el Área de Fiestas y se quedó solo con el departamento de Deportes hasta marzo de 2025, que ha sido nombrada edil de la zona Sur. “Ese es el problema. Muchos cambios en poco tiempo. Y con Deportes le tocó un Área difícil, porque había muchos proyectos atascados. Deportes es un caos”, señala un miembro del Gobierno local que también pide discreción.

Patricia Peinado, con otro concejal de Pozuelo

“No conoce la Administración. Este era su primer mandato y había que poner en marcha muchas obras, como la nueva cubierta del polideportivo Torreón, la nueva piscina cubierta del Complejo Deportivo Carlos Ruiz o sacar adelante el contrato de auxiliares que abren y cierran las instalaciones deportivas, un contrato que al final se ha pasado de plaza. Ella quería hacer, pero como te digo es un Área ahora muy complicada. Y eso que los trabajadores la apreciaban. Pero al final la han quitado. No hay mala relación con la alcaldesa, pero no le ha gustado el cambio”, señala la misma fuente. Otro destacado miembro del PP de Pozuelo aclara que a la alcaldesa le está costando ensamblar el equipo, ya que con muchos ediles tiene mala relación. “En dos años ya lleva seis decretos con cambios en la estructura de Gobierno”.

Desde el Ayuntamiento, el portavoz oficial reconoce que en el Área de Deportes había mucho trabajo por hacer. “Hay que hacer muchas obras”. Y Patricia Peinado no cumplía el mejor perfil para este objetivo. “Su talento se desaprovechaba. Es muy buena en las relaciones personales, con los vecinos, y se la ha recolocado en una de las concejalías más estratégicas. Patricia es un activo esencial. Y esto es un equipo y hay que poner a los concejales donde desarrollan mejor su potencial y su talento. No hay ningún castigo”, señalan. Fuentes del PP regional explican que Peinado seguirá trabajando por Pozuelo. “Porque vale mucho y porque no conviene en, estos momentos, molestar al juez Peinado”, deslizan con toda intención.