Las víctimas del ‘doctor silicona’: “Quería quitarme las arrugas, pero se convirtió en pesadilla, no sé qué me ha inyectado”

Hombre sometiéndose a un procedimiento estético (Getty Images)

Las operaciones y tratamientos estéticos son un negocio en auge. Inmersos en la época de la “bellezacracia”, cada vez son más las personas que deciden pasar por quirófano o que recurren a procedimientos de ácido hialurónico para “corregir los defectos” de sus cuerpos o intentar combatir los signos de la edad.

El intrusismo en este sector, así como la utilización de productos no homologados, desentraña un grave peligro para la salud de todos estos pacientes. Tal fue el caso de Sara Gómez, una mujer española de 39 años que falleció tras someterse a una lipoescultura con un cirujano no especialista.

En Italia también son varios los casos de negligencias médicas que han acabado con la vida de las personas que se realizan alguno de estos procedimientos: Agata Margaret Spada, una joven de 22 años que viajó hasta Roma para una rinoplastia, o Simonetta Kalfus, de 62 años, que murió doce días después de una intervención de liposucción. El medio italiano Il Corriere della Sera ha relatado recientemente la historia de Gianluca, un hombre de Módena que ha sufrido dolores y la deformación de su rostro tras pasar por el quirófano de Stefano Stracciari.

Los médicos advierten de los riesgos del intrusismo en la cirugía estética, ya que en el último año ha habido un aumento de denuncias por negligencias médicas

El médico boloñés actualmente se encuentra en prisión, acusado de realizar procedimientos cosméticos peligrosos. Tal y como señala el abogado Claudio Defilippi, que lleva el caso de Gianluca y de otras muchas víctimas de este doctor, destaca que las denuncias todavía continúan aumentando: “Las quejas se remontan a hace dos años y medio”, puesto que Stracciari no fue detenido con rapidez y continuó realizando esta clase de tratamientos.

“Para mí fue una experiencia terrible”

Gianluca quería someterse a un procedimiento con plasma rico en plaquetas, un tratamiento regenerador que ya se había realizado con anterioridad en Colombia y con el que había quedado profundamente satisfecho. Un amigo suyo le recomendó al doctor ahora arrestado: “También tenía algunas arrugas en la cara que quería arreglar y Stracciari me sugirió ponerme ácido hialurónico”.

Tomó la decisión de hacerlo también, pero a los pocos días comenzó la hinchazón. Tras llamar a Stracciari y que el doctor le examinase, este le dijo que tuviese paciencia. El problema iba y venía, por lo que consultó con otros médicos que le dijeron que, efectivamente, el ácido hialurónico podía tardar algunos meses en bajar: “Stracciari me dijo que el de nueva generación tarda más, pero no es así, investigué un poco”.

Cirugía estética (Freepik)

Gianluca tuvo que cancelar un viaje que tenía programado a Colombia y fue al hospital, donde le dieron antibióticos: “La parte superior de la cara cerca del párpado estaba hinchada, el ojo tapado”. De nuevo, el paciente intentó contactar con el doctor que le había realizado el procedimiento: “Me respondió molesto, diciendo que no siempre podía molestarlo, y luego me bloqueó. Todavía no sé exactamente qué me inyectó”.

El residente de Módena no solo se enfrentó a los dolores y problemas de salud que esto le supuso, sino que también sufrió depresión durante años: “Para mí fue una experiencia terrible”. Ahora, con el médico en prisión, el abogado de Gianluca explica que lo que buscan es que las víctimas sean indemnizadas: “Desde el punto de vista institucional, hay retrasos que honestamente no deberían haber estado ahí”.

La historia de Gianluca es el ejemplo de la peligrosidad que desentrañan a veces estos procedimientos, puesto que el intrusismo de cirujanos no especializados (en ocasiones ni siquiera cirujanos) y la utilización de sustancias falsificadas, son protagonistas en muchos casos.