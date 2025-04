Ana Congost, heredera universal de Silvia Tortosa, destapa la doble vida del marido de la actriz: “Le puso un investigador privado”

Silvia Tortosa y Carlos Cánovas, en una fotografía de archivo. (Europa Press)

La muerte de Silvia Tortosa supuso un inesperado mazazo para todo su entorno. Ninguna de las personas que rodeaban a la actriz conocían la gravedad de la enfermedad que acabó con su vida. Ni siquiera su íntima amiga Ana Congost, a quien nombró heredera universal en su testamento, desheredando así a su marido, Carlos Cánovas, en un movimiento que también generó un gran revuelo.

Ahora, la que fuera como una hermana para Silvia se ha pronunciado por primera vez para destapar el motivo por el que la actriz decidió no dejarle nada en herencia a su pareja. Y es que sospechaba que Cánovas le era infiel, algo que pudo comprobar posteriormente: “En julio acompañé a Silvia a buscar un investigador privado, ya sospechaba que su marido tenía otra relación”, ha confesado Ana a la periodista Paloma García-Pelayo.

En la entrevista, emitida este jueves 10 de abril en el programa Y ahora, Sonsoles, Congost asegura que Tortosa cambió su testamento cuando todavía no sabía a ciencia cierta si su marido le había sido infiel. “Lo hizo a mi nombre y yo no lo sabía. Yo siempre he querido a Silvia, pero nunca en la vida pensé en tener nada”, le ha trasladado a la colaboradora.

La investigación encargada por la actriz culminó con un informe que provocó su reacción inmediata: “Le dio un mes para que se fueran de casa él y su madre”, desvela Ana Congost, que relata que Carlos “vivía con la otra y dormía en casa de Silvia. Se iba todos los días por la mañana y llegaba a las 10 de la noche”.

Estas palabras contrastan con la postura que el marido de Silvia ha mantenido desde su muerte, afirmando que ha sido él quien ha renunciado a la herencia y a su asignación como viudo. Sin embargo, la amiga de la actriz lo desmiente: “No puede tener nada. Silvia lo desheredó y lo dejó muy claro”. Y agrega que Cánovas ni siquiera es viudo de Tortosa: “Silvia y Carlos estaban separados, pero no divorciados. Tuvieron una boda en América, pero no se registró en España, con lo cual no están casados”.

“Tuvo una depresión”

Ana Congost también ha narrado cómo era su relación con Silvia, que pasaba mucho tiempo junto a ella y su familia: “Fuimos su familia elegida”, apunta. Pero ni siquiera esa confianza hizo que la actriz rompiera su hermetismo para comunicarle a su amiga que había recaído en el cáncer: “Ella se lo guardaba todo para ella. Yo me enteré de su enfermedad cuatro días antes de que falleciera. (...) La última semana antes de morir, todavía jugaba con mis nietos”.

Según cuenta, la presentadora sufrió “una depresión muy gorda” tras recuperarse del cáncer de mama que padeció y que años más tarde volvería a reproducirse. “Quedó muy mal y Carlos lo sabía”, añade en tono de reproche.