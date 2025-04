Un abogado aclara cuántas veces puedes pedir el permiso por hospitalización de un familiar: “Lo ha confirmado la Audiencia Nacional”

Una hija abraza a su madre enferma (Pixabay)

Cuando un familiar tiene algún problema de salud, en la mayoría de ocasiones, necesita a un familiar o un amigo que pueda cuidar de él durante un tiempo. A pesar de estar hospitalizado, la compañía y la ayuda extra de un conocido beneficia a que el afectado se recupere mucho más rápido. Por este motivo, el artículo 37.3. b del Estatuto de los Trabajadores es un apartado fundamental del texto legislativo, ya que permite que un trabajador pueda ausentarse de su empleo para intervenir en la salud de los familiares, sin que tenga consecuencias en la retribución mensual.

Normalmente, la duración general del permiso es de dos días laborables, ampliables a cinco días si se requiere desplazamiento a otra provincia. Igualmente, para su tramitación, la empresa puede solicitar documentación que acredite la hospitalización o la necesidad de reposo domiciliario, como un parte médico o un justificante del centro sanitario. Algo que ha tratado Juanma Lorente en su cuenta de TikTok (@juanmalorentelaboralista), un abogado laborista que acumula más de 453,6 mil seguidores.

“Tendrán que justificarlo con la documentación necesaria”

En el vídeo, que ha obtenido más de 75 mil visitas, Juanma Lorente ha aclarado que se puede “pedir el permiso de cinco días por hospitalización de un familiar tantas veces como quieras en el año“. El abogado ha garantizado que nadie, incluso la empresa, podrá ”poner un límite de las veces que disfruta de este permiso durante los 365 días que tiene un año". Este aspecto “lo ha confirmado la Audiencia Nacional”, ha aclarado el laborista.

El creador de contenido ha decidido hacer una publicación dedicada a esta cuestión, ya que “me han llegado muchos casos” de preocupación por si no se podían “pedirlo otra vez”. Pero fuera de lo que piensan muchos trabajadores, todos los empleados pueden acogerse a este beneficio: “Siempre que haya un accidente o una enfermedad grave, que haya una hospitalización o una intervención quirúrgica que no necesite hospitalización, pero sí reposo domiciliario de un familiar”, ha explicado el experto.

Sin embargo, no todos los familiares podrán acogerse a esta medida. Concretamente, podrán emplearla “hasta el segundo grado de consanguinidad o de un conviviente”. Y por si hay alguna duda, el abogado ha reiterado que “la empresa está obligada a dártelo tanto si es la primera como la segunda como la cuarta vez”. No obstante, “tendrán que justificarlo con la documentación necesaria, pero si cuentas con el motivo y con la justificación, la empresa no te lo va a poder negar”, ha asegurado. “Aunque lo hayas pedido seis veces al año”, confirma.

Igualmente, Juanma no espera que ninguno de sus seguidores tenga que acogerse a esta ayuda, “porque el hecho de que alguien se ponga malo hasta el punto de que tengan que hospitalizarlo de vuestro entorno, pues no es una buena noticia”. Aun así, en caso de tener “un año complicado, y estamos hablando de que te pasa cuatro veces”, no habría problema para seguir adelante con la solicitud del permiso. Finalmente, si se da la situación en la que la empresa no quiere dar esos cinco días “asesórate” y “reclama” para que la organización no vulnere tus derechos.