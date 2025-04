Leiva vuelve a ‘La Revuelta’: otra foto desnudo, su colaboración con Robe Iniesta, y la “movida gigante” que tuvo con un gato

Leiva interpreta 'El polvo de los días raros' en La Revuelta (RTVE)

Leiva ha vuelto esta noche a La Revuelta, y como no podía ser de otra manera, ha traído otra foto “en bolas” para decorar la mesa de Broncano. Quizás acabe también en manos de Dani - redactor del programa - al igual que la que tiene con el cantante en su mesilla de noche, como se ha demostrado esta noche con una foto, aunque es más un frontal del redactor desnudo, tumbado, “pierna abierta, rabo de lado”, según describe Leiva. Aunque en televisión ha sido, agradecidamente, censurada, los asistentes al teatro se la llevarán grabada para siempre.

Leiva y los gatos

Leiva también ha hablado de sus alergias, en particular, a los gatos, contando cómo tiene “grado 10″ de alergia a los felinos. Según explica, tiene “peligro de broncoespasmo (...) llegué a un sitio”, se entiende que un hospital, “y me dijeron: ‘si sigues con gatos en casa’ - que eran los gatos de Juancho - ‘te expones a la muerte’”. Broncano comparte las suyas: “yo tengo alergia al olivo y me he criado en Jaén”. “Mi adolescencia, pues el auténtico viacrucis de Jesucristo”, describe el presentador, y es que, desde su casa, dice que “sin exagerar a cinco metros puede haber dieciocho millones de olivos”.

El cantante debe tener algo con los gatos, porque aparte de alergia tuvo “una movida gigante” con uno. “De lo peor que me ha pasado”, asegura. Aparentemente, al cogerle para darle un beso, el gato le mordió el tabique nasal. En el momento no pasó nada, pero “en seis días tenía la cara de Jesús Gil. Deformado”, asegura. “Las infecciones por mordedura de gato en las vías estas... mortales tío. Cuidado con eso, ten mucho cuidado con los gatos”, y Grison, desde fuera de cámara, añade un “mira Lucas, el de Andy y Lucas, le mordió un gato”, aunque luego rectifica y asegura que “fue por no echarse crema”.

Gigante, el nuevo disco de Leiva

Leiva no iba solo a echar el rato: ha hablado también de su nuevo álbum, Gigante, que salió este pasado 4 de abril, y aparentemente escribió “en el campo, en una casa que tengo”, mientras pasaba los días “plantando cositas en la huerta, yendo a la montaña”. “Piparra, zanahoria, remolacha, lechuga, acelga, tomate... y luego probé - que me salió mal - la alcachofa, porque mi pueblo está muy alto y hace frío y la alcachofa no ha agarrado”.

Gigante contará con una colaboración de Robe Iniesta, a pesar de que, según Leiva, “tiende a decir que no” a los artistas que se lo sugieren. Se ve que a Robe le gustó el proyecto: Caída libre - según Grison, de las favoritas de Mario Vaquerizo - porque también aparece en el videoclip: “le llamé y me dijo que le encantó, y lo grabó conmigo”, asegura el cantante.

Así, y tras anunciar su “Tour Gigante”, la visita del músico al programa ha concluido con una interpretación de su tema “El polvo de los días raros”, acompañado de un elenco de distintos artistas del panorama musical español, como Dani Martín, Amaral, Rubén Pozo, su hermano Juancho (de Sidecars), Sergio Bezos al saxofón, y Ricardo y Grison a los coros.