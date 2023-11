Mercedes Milá: “Alguna vez me han ofrecido volver a ‘Gran Hermano’, pero ahora estoy mirando hacia adelante”

Entrevista a Mercedes Milà.

Mercedes Milá regresa este jueves a RTVE después de más de 30 años. La periodista se pone al frente de No sé de qué me hablas, un formato en el que se rodeará de jóvenes para enseñarles cómo era la España de hace unas décadas, a la vez que conversa con ellos y les escucha para aprender las inquietudes y secretos de las nuevas generaciones.

La presentadora se ha mostrado muy ilusionada con este nuevo proyecto en el que, como viene haciendo en los últimos años, trabajará de la mano de su productora de cabecera, Zanskar Producciones (Volando voy, Milá vs. Milá).

Te puede interesar: El dardo de Mercedes Milá a Telecinco por la cancelación de ‘Sálvame’

Infobae España ha podido conversar con la veterana comunicadora, que considera su vuelta a TVE un regreso “a casa”. Además, asegura que no podía rechazar esta oferta que le trasladó personalmente José Pablo López, director de Contenidos Generales del ente público.

✨Aquí os va una pequeña muestra de lo que veréis mañana a partir de las 21:50 en NO SÉ DE QUÉ ME HABLAS en @La1_tve

•

Ya no queda nada para que empiece🧡🧡

•

¿Hay ganitas? 😏😏 pic.twitter.com/B6bJn0Ab9p — No sé de que me hablas (@nsdqmh_tve) November 29, 2023

“Cuando entré por primera vez al plató, grité ‘¡por fin! ¡Cómo me gusta estar aquí con vosotros!’”, relata Milá, que afirma estar encantada de interactuar con gente joven. “Me interesan los jóvenes, me gusta escucharles y saber qué les pasa, por qué son como son”, afirma, lamentando que haya padres que no saben escuchar a sus hijos.

Así, Mercedes recomienda a “cualquier personaje de la vida pública” detenerse a escuchar a las nuevas generaciones: “Sería buenísimo que escucharan más a los jóvenes en lugar de darles tantas órdenes”, espeta. En concreto, confiesa que le encantaría que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudiera a No sé de qué me hablas para charlar con gente joven, aunque considera que “es soñar, porque no lo va a hacer”.

Te puede interesar: Mercedes Milá carga contra Junts y ERC: “¿La amnistía no es suficiente? ¿También quieren una casa en la Costa Brava?”

En esta aventura, la periodista estará acompañada por una colaboradora que encarna la juventud. Inés Hernand hará un divertido e imprevisible tándem con Milá, que se muestra encantada de compartir plató con ella pese a que no la conocía de antes: “Ha sido alegría tras alegría. Cada día que la veo, me alegra la vida. Es muy simpática, muy lista. Se acopla y trabaja como un animal, no sé ni cómo tiene tiempo de estar en el programa”, alaba.

Inés Hernand y Mercedes Milá, en la presentación de 'No sé de qué me hablas'. (RTVE)

Finalmente, Mercedes se pronuncia sobre el hecho de que el estreno de su nuevo proyecto vaya a competir con la gala de GH VIP este jueves. “Si toca competir con GH, competiremos. Espero que no sea tan duro como cuando en GH competíamos con cualquiera, que se aterraban”, comenta la presentadora.

Lo que sí tiene claro es que, en este punto de su vida y de su carrera, no se plantea volver a ponerse al frente del reality: “Me fui de Gran Hermano en 2016. Fui muy feliz en el programa, pero con el paso de los años, ya no cuento con eso. Alguna vez me han ofrecido volver, pero para mí eso ya es el pasado, ahora estoy mirando hacia adelante”, zanja.

Así es ‘NSDQMH’

El extenso archivo con las entrevistas históricas de Mercedes Milá es el hilo conductor del programa y su objetivo es doble: explicarle a la gente joven cómo era el pasado de nuestro país y entender cómo es el presente a través de entrevistas y conversaciones espontáneas con ellos. ‘No sé de qué me hablas’ es una frase que se repite a lo largo del programa porque lo que se pretende es que una de las partes explique a la otra a qué se refiere.

Cada episodio cuenta con dos invitados. En algunas ocasiones, personas que Mercedes Milá entrevistó hace décadas, además de otros que la periodista entrevista por primera vez.

Además, cuenta con un público mayoritariamente joven, participativo e implicado en el tema con quien Mercedes Milá interactúa: les pregunta, provoca y compromete para llegar a entenderse con ellos. El público es un elemento fundamental en el formato y también para la periodista.

Te puede interesar: Marta Flich desvela su conversación con Mercedes Milá y confiesa si sería concursante de ‘GH VIP’

Algunos episodios tratan sobre temas concretos de interés general, otros pasan por el archivo de las entrevistas de Mercedes Milá y de los invitados de una forma más genérica: cómo nos ha cambiado el sentido del humor, la evolución del fútbol de los años 70 a la actualidad, la provocación y los límites en los años 80, las folclóricas icónicas en España, el mundo de los actores antes y ahora. Cada tema es visto por los invitados, por Mercedes Milá e Inés Hernand con los ojos del presente y con mucho sentido del humor.

Los primeros invitados de Mercedes Milá en No sé de qué me hablas son la periodista y escritora Maruja Torres y el diseñador de moda Palomo Spain. Los tres, junto con Inés Hernand, comparten momentos hilarantes de la trayectoria de ambos y anécdotas inéditas. La complicidad de los cuatro y del público de plató consigue que esta primera entrega sea una carta de presentación de un formato con grandes momentos desenfadados y situaciones imprevisibles.