La generación Z no puede pagar un alquiler, pero pronto será la generación más rica de la historia: un estudio refleja un futuro paradójico

La preocupación sobre la vivienda asusta a muchos jóvenes, que ven un futuro complicado en el que tendrán grandes dificultades para acceder a un hogar. Además de los elevados precios de alquileres, los costes de vida también siguen creciendo, con una cesta de la compra cada vez más costosa.

Toda esta situación genera un enorme vértigo entre las personas que comienzan a incorporarse al mundo laboral. Aunque los salarios también han mejorado en muchos casos, para muchos no resulta una subida suficiente en comparación con los gastos de vida y alquiler.

Sin embargo, un estudio de la segunda entidad bancaria más poderosa de Estados Unidos, Bank of America, ha arrojado esperanza sobre el futuro de los jóvenes. Según este análisis, la situación de la Generación Z no solo no es negativa, sino que pasará a la historia como una de las que más riqueza obtendrá. Aunque de momento no es de ellos, sino de sus padres.

La generación más rica de la historia

El grupo de personas nacidas entre el 1997 y 2012 será la generación más rica de la historia, según el estudio realizado por el banco norteamericano. La base para llegar a esta conclusión es que realiza las cuentas de forma colectiva, es decir, analiza la riqueza generada por toda la generación.

En los últimos dos años, la Generación Z ha logrado acumular una riqueza colectiva cercana a los 9.000 millones de euros. Se espera que para el 2030 esta cantidad se multiplique por cuatro, y seguirá creciendo de forma exponencial, llegando a los 70.000 millones acumulados para el año 2040.

Para ese momento, representará el 30% de la población mundial, de manera que será una fuerza demográfica fundamental, y, por supuesto, tendrá un peso económico enorme, con la edad más adecuada para estar al frente del mercado laboral y en los puestos de mayor importancia.

La “Gran Transferencia de Riqueza”

Aunque su incorporación y experiencia ganada en el mercado laboral impulsa su desarrollo económico, el motivo principal de esta tendencia es otro. La “Gran Transferencia de Riqueza” será el motor de este tremendo crecimiento. Este fenómeno consiste en la transferencia masiva de riqueza de las generaciones mayores, principalmente los Baby Boomers y parte de la Generación X, hacia sus hijos y sus nietos.

Según los cálculos de este banco, casi 84.000 millones de euros caerán en manos de esta generación a partir de las herencias. Un 38% de este colectivo recibirá una cuantía de sus familiares mayores. Por ello, este enorme traslado de capital puede ser el principal motivo que explique las conclusiones de Bank of America.

Por otro lado, el efecto en la economía global y los mercados será determinante. La Generación Z, afectada por sus experiencias y retos a los que se está enfrentando, podría adoptar comportamientos de consumo totalmente diferentes.

Los altos costes, el desarrollo de la tecnología o el transporte o las tendencias han cambiado las preferencias más habituales. Los viajes y las experiencias personales han cobrado un mayor protagonismo, mientras que objetivos materiales pueden perder interés, especialmente las viviendas, dados los precios que se están encontrando.