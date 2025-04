Una pareja de pensionistas, expulsados del camping donde soñaban pasar su jubilación tras invertir 32.000 € en una autocaravana: llamaron “pesado” al gerente

Autocaravana en un acantilado (Shutterstock).

Jeannine y Claude M., de 70 y 73 años, vivieron durante dos años en un camping de Préfailles, en la región francesa de Pays de la Loire (este, junto al Atlántico), con la esperanza de disfrutar de una jubilación tranquila cerca del mar. Sin embargo, lo que inicialmente fue un sueño de descanso se ha convertido en una amarga disputa legal que ahora está en manos de los tribunales.

La historia comenzó en junio de 2020, cuando los dos jubilados decidieron instalarse en un camping en Préfailles, un lugar que conocían bien por sus visitas anteriores. “Nos gustaba mucho la zona, sobre todo para caminar y pescar, actividades que aún podíamos disfrutar mientras teníamos buena salud”, explica Claude al periódico regional Ouest-France.

Junto a su esposa, se mudó desde su hogar en Couëron, en las afueras de Nantes. Decidieron alquilar un espacio dentro del camping por aproximadamente 3.000 euros anuales, y adquirieron un primer modelo de casa móvil por 13.800 euros. Sin embargo, pronto comenzaron a notar defectos en la estructura, lo que les llevó a sentirse insatisfechos con la compra.

Las palabras que desencadenaron todo

Tras un breve período de quejas con el propietario del camping, el matrimonio decidió dar un paso más. En lugar de reparar la autocaravana, optaron por venderla y adquirir una nueva, de características superiores, también del mismo dueño. Esta segunda compra ascendió a 30.000 euros, además de un cobertizo por 2.665 euros. Pese a los inconvenientes iniciales, los jubilados siguieron confiando en el propietario del camping, y la relación parecía mantener un tono cordial.

Sin embargo, la situación comenzó a desmoronarse en octubre de 2023. Fue en ese momento cuando Jeannine y Claude recibieron la noticia de que su contrato de alquiler no sería renovado. La razón, según el propietario, era una discusión entre el matrimonio y el gerente que se había producido tras un comentario de Claude, quien en un momento de frustración había calificado al propietario de “casse-couilles” (un término coloquial equivalente a “pesado” o “molesto”). Este comentario fue suficiente para que el gerente decidiera no continuar con la relación contractual.

A partir de ahí, los problemas se intensificaron. El gerente les exigió que abandonaran el camping de inmediato, lo que dejó a Jeannine y Claude en una situación insostenible. El matrimonio, que había invertido una suma significativa en su nuevo hogar móvil y que había planeado pasar allí su jubilación, no podía entender por qué un simple desliz verbal provocara su expulsión. En respuesta a esta decisión, los jubilados decidieron emprender acciones legales, argumentando que su expulsión era injusta y desproporcionada.

“Un verdadero abuso de poder”

El abogado que representa a Jeannine y Claude, Me Bertrand Salquain, calificó el asunto como “un verdadero abuso de poder”. Según él, el matrimonio se encontraba en una situación completamente vulnerable, ya que su único error fue hacer un comentario que, aunque inadecuado, no justificaba una expulsión tan severa. La relación entre los jubilados y el propietario se había deteriorado progresivamente, pero nunca antes se les había advertido de que su contrato de alquiler podría no ser renovado.

Desde entonces, Jeannine y Claude han tenido que buscar una solución alternativa, pero el proceso legal está siendo largo y complicado. En palabras del abogado, “su sueño de jubilación se ha convertido en una pesadilla”. Los jubilados, que pensaban disfrutar de su tiempo libre cerca del océano y de los conocidos paisajes de pesca de la región, ahora se ven atrapados en una lucha legal que amenaza con prolongarse.

El caso de Jeannine y Claude ha captado la atención local, y muchos en la comunidad se han solidarizado con su situación. Algunos vecinos han expresado su apoyo, considerando que la respuesta del propietario ha sido excesiva. Mientras tanto, el camping en cuestión no ha comentado públicamente sobre la situación, y el propietario ha optado por no hacer declaraciones sobre los motivos de la expulsión.

Para Jeannine y Claude, esta experiencia ha sido devastadora. Ahora, con la incertidumbre de un futuro sin su autocaravana en Préfailles, solo les queda esperar a que los tribunales resuelvan su caso.