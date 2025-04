Mara Torres confiesa el consejo que recibió de la reina Letizia tras el suicidio de su hermana: “Me dijo: Un día dejarás de llorar”

La reina Letizia y Mara Torres (INFOBAE ESPAÑA).

La pérdida de un ser querido marca un antes y un después en tu vida. Las imágenes de la entonces princesa de Asturias completamente rota en el entierro de su hermana Érika emocionaron a todo un país y posiblemente la ahora reina siga recordando en su día a día a la que fue su alma gemela durante muchos años. Por ello, la pasión por la comunicación no ha sido lo único que, por desgracia, ha unido a Mara Torres y a la mujer de Felipe VI, sino que el suicidio de la hermana de la periodista de La SER en 2013 hizo que doña Letizia volviera a revivir uno de los peores momentos de su vida.

“A nosotros nos faltó información y a ella también”, ha comenzado explicando la locutora en Noticias Cuatro, donde ha acudido para presentar su nuevo libro, Recuérdame bailando. En él, se abre sobre el fallecimiento de su hermana, Alicia Torres, a los 33 años. En medio de una jornada laboral, a las 18:30 horas de un 16 de septiembre, la comunicadora recibió la llamada de un amigo de ella, quien la informaba de que algo muy grave había ocurrido. “Me dijo que mi hermana se había suicidado”, ha recordado emocionada.

A partir de ese momento, esa hora exacta se convirtió en un pesar cada día de la vida de Mara Torres. La periodista ha admitido que durante meses, cada vez que veía esa hora, se echaba a llorar, ya se encontrara en el trabajo o incluso en el supermercado: “Pensé que todos los días de mi vida iba a llorar. Luego no fue así. Dejé de llorar”.

Tras conocer este suceso, la reina Letizia no dudó en mostrarle su apoyo durante una recepción ocurrida por motivo del Día del Libro. “Me dijo: ‘Un día dejarás de llorar a las 18:30 horas de la tarde. Una familia que está unida también se recupera de esto y vuelve a estar feliz‘“, admite la periodista.

El rey Felipe y la reina Letizia en el Día del Libro, durante la entrega del Premio Cervantes (EUROPA PRESS).

‘Recuérdame bailando’: un homenaje a su hermana

La presentadora de El Faro ha decidido compartir su experiencia con la esperanza de que pueda servir de ayuda a otras personas que han atravesado una situación similar. “Quien se suicida no quiere morir, quiere vivir, pero no encuentra las herramientas para hacerlo”, ha explicado. Y ha añadido que su hermana había estado luchando contra una tristeza profunda desde hacía tiempo, pero que en su familia no contaban con la información necesaria para comprenderlo. “A nosotros nos faltó información y a mi hermana también”, ha admitido con sinceridad.

En su libro, Mara Torres recuerda la historia de su hermana a través de una la narrativa, incluyendo fragmentos de su diario personal. “Intentaba escribir otras cosas y me venía todo el rato la historia de Aly. Y yo la evitaba. Hasta que un día me rendí”, confesó en una entrevista en La Ventana de La SER. Y es que, en un principio, no tenía la intención de publicar el libro, pero al ser consciente de la gravedad de la situación, 4.000 suicidios al año en España, decidió que contar su historia era necesario.