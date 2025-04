La herencia en la declaración de la Renta 2024-2025: todo lo que pagarás por el dinero y los bienes heredados

Cómo declarar a herencia en la declaración de la Renta. (Montaje Infobae)

Ya ha comenzado la campaña de la declaración de la renta 2024-2025, y con ella las dudas de los contribuyentes sobre cómo hacerla correctamente. Una de las más frecuentes es cómo se deben declarar las herencias recibidas durante el año fiscal. Aunque en muchos casos no es necesario incluirlas en la declaración del IRPF, existen varias situaciones que sí requieren que los herederos tributen por los bienes heredados.

¿Es necesario declarar la herencia en el IRPF?

Por lo general, las herencias no deben ser incluidas en la declaración de la renta anual, salvo en los casos en los que se genera una ganancia económica derivada de los bienes heredados. Si, por ejemplo, heredas una vivienda y decides venderla o alquilarla, la ganancia obtenida por esa transacción sí deberá ser declarada en el IRPF, según explican desde la plataforma digital Cobee.

En cuanto a las herencias que no generan ganancia patrimonial, como el dinero heredado sin que se invierta en ninguna operación que genere ingresos, no será necesario declararlas. No obstante, si el bien heredado tiene un valor que aumenta o genera una renta, como ocurre en los alquileres de inmuebles, entonces sí se debe tributar por esos ingresos.

Diferencias entre Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y el IRPF

Es fundamental entender que la herencia y las donaciones no se tratan de la misma manera en la declaración de la renta. Por un lado, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) es el que grava los bienes o derechos que se heredan o reciben como donación. Este impuesto lo gestionan las comunidades autónomas y, a diferencia del IRPF, no está relacionado directamente con las ganancias patrimoniales que puedan generarse posteriormente.

Además, la herencia no tributa en el IRPF en lo que se refiere a la transmisión de bienes, ya que no existe una ganancia patrimonial en este proceso, a excepción de las situaciones mencionadas.

¿Cuándo debes declarar la herencia en la Renta?

Si heredaste bienes que generaron una ganancia económica, como una vivienda, un local o un terreno que se vende o alquila, estarás obligado a incluir esas ganancias en tu declaración de la renta. También se deben declarar los ingresos obtenidos por otros activos financieros heredados, como acciones, planes de pensiones o cuentas bancarias, siempre que estos generen algún tipo de beneficio. En particular, si se rescata un plan de pensiones, este también debe tributar.

Otro aspecto relevante es lo que se conoce como renta inmobiliaria imputada, que se refiere a aquellos inmuebles que no constituyen la vivienda habitual del heredero. Si, por ejemplo, alquilas una propiedad heredada, los ingresos generados deben ser declarados. En estos casos, el porcentaje a pagar dependerá del valor catastral de la propiedad, con un tipo impositivo que varía entre el 1,1% y el 2%.

Excepciones a la obligación de declarar

Existen ciertas excepciones en la obligación de declarar una herencia en el IRPF. Si no se obtiene una ganancia patrimonial, como en el caso de que no se venda ni se alquile el bien heredado, no será necesario hacer declaración.

Además, si la propiedad heredada es una vivienda habitual, o si se trata de bienes urbanos destinados a una actividad económica, como comercios o locales, es posible que no deas incluirlos en la renta.

¿Cómo declarar la herencia en la Renta?

Si la herencia ha generado una ganancia, como la venta de una vivienda o terreno, debes incluir los datos relativos al precio de adquisición y el valor de transmisión en las casillas correspondientes de la declaración de la renta.

En el caso de una propiedad heredada, la diferencia entre el precio de venta y el precio de adquisición determinará si hay ganancia patrimonial, la cual tributa según los tipos impositivos vigentes que oscilan entre el 19% y el 26%, dependiendo de la cantidad

Consecuencias de no declarar correctamente la herencia

La Agencia Tributaria establece sanciones por la omisión o incorrecta declaración de los bienes heredados. Estas sanciones pueden ser elevadas, dependiendo de la cantidad no declarada o del retraso en la presentación. No obstante, Hacienda permite subsanar los errores mediante declaraciones complementarias, lo que puede ayudar a evitar o reducir las multas.

Por otro lado, al declarar correctamente la herencia y aprovechar las deducciones o exenciones fiscales aplicables, es posible obtener beneficios fiscales. Estas dependen del tipo de bien heredado y de las deducciones disponibles para ciertos casos, como los relacionados con personas dependientes.