Una abogada explica cómo conseguir la nacionalidad en España si eres rumano: “Si eres de aquellos que piensa que la tiene, este es mi más sincero consejo”

Una abogada explica cómo conseguir la nacionalidad en España si eres rumano (Montaje Infobae)

Una persona con doble nacionalidad tiene el privilegio de gozar de los derechos y obligaciones de sendos países a los que pertenece. Este factor se consigue con el acuerdo al que llegan dos Estados y que, además, se tenga preferencia sobre aquel que sea el domicilio actual del sujeto. Esto hará que ese individuo se someta ante los derechos y deberes aplicables, como la emisión de pasaportes, protección diplomática y obligaciones militares del lugar asociado.

En España se cuenta con un convenio de este tipo con los países iberoamericanos (a excepción de Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago y Guyana), Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal. De esta manera, las personas naturales de estos Estados podrán mantener su nacionalidad de origen, además de la española. La rumana, al no incluirse en esta lista, proporcionada por la página web del Ministerio de Justicia, no es apta para obtener una doble ciudadanía. Por tanto, hasta el momento, si un ciudadano rumano quisiera la española tendría que prescindir de sus privilegios en Rumanía.

No obstante, en los últimos meses, España y Rumanía han estado trabajando para tratar de llegar a un acuerdo entre sendos territorios para que los 620.463 ciudadanos rumanos que viven en España puedan acogerse a esta medida. Así se lo comunicaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, a Infobae España: “Se han producido reuniones de trabajo al respecto con Rumanía y se han intercambiado borradores. Se trabaja en un texto definitivo”, afirman estas voces

Los procedentes de Rumanía son la segunda población extranjera más numerosa en el territorio español, por detrás de los marroquíes (920.693). Sin embargo, no tienen permitido adquirir la doble nacionalidad. Algo que no solo se anuncia desde el ministerio, sino que Adriadna Arbulu, una abogada experta en Extranjería y Nacionalidad, Derecho de Familia y Despidos, ha reiterado en uno de sus últimos videos que ha publicado en TikTok (@arbuluabogados).

La forma en que muchos rumanos obtienen una doble nacionalidad: “Llámalo vacío legal o llámalo ilegalidad”

Una abogada explica cómo conseguir la nacionalidad en España si eres rumano (@arbuluabogados)

Adriadna Arbulu, una abogada graduada en Derecho, con Máster en Acceso a la Abogacía, Máster en Asesoría Laboral, Gestión de Recursos Humanos y PRL y fundadora de Arbulu Abogados, ha respondido a una pregunta de uno de sus seguidores en uno de sus últimos vídeos que puede responder la duda de muchos: ¿Se puede obtener la doble nacionalidad española siendo rumano? “La respuesta es que no”, ha comentado de manera rotunda. Y es que “legalmente no puedes tener una doble nacionalidad hispano-rumana porque España y Rumanía no tienen un convenio de doble nacionalidad”.

De esta manera, cualquier persona que no provenga de uno de los países mencionados anteriormente, “tendrás que renunciar a la nacionalidad rumana”. Sin embargo, muchas personas “no renuncian de manera práctica, mejor dicho, a la anterior nacionalidad”, ha asegurado la abogada. Adriadna ha explicado que España está buscando cómo “ponerse más estrictos con el tema”. Pero “a día de hoy no se está controlando”, lo que da lugar a que muchas “personas rumanas que adquieren la nacionalidad española, Juran renunciar a la rumana, pero no hacen”, ha afirmado.

¿Cómo es esto posible? Según la información que ha detallado Arbulu, “se guardan su documentación rumana a la vez que tienen la española. Por ello se creen y se hable por ahí que tienen una doble nacionalidad”. No obstante, esta actividad, que “llámalo vacío legal o llámalo ilegalidad”, no está de acuerdo a la ley. En este sentido, la abogada ha dado su más sincero consejo y ha advertido que “por lo menos no lo digas en redes sociales, porque es un tema que el Estado español siempre tiene sobre la mesa y es un tema que quieren empezar a vigilar un poco”, ha sentenciado.