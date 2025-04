Paola Olmedo habla sin tapujos del clan Campos: “No comparto nada con ellos. Tenemos una relación cordial por mi hijo”

Paola Olmedo en el pódcast 'Cuenta y exagera' (Instagram)

Paola Olmedo acostumbraba a llevar una vida al margen de los focos hasta que se conoció su relación con José María Almoguera. Desde entonces, la exnuera de Carmen Borrego ha estado en el centro de las miradas. Tanto es así que, recientemente, Lecturas publicó en exclusiva la compleja operación de cara a la que se sometió por cuestiones de salud y que le ha modificado casi por completo su rostro.

Dos semanas después de este sorprendente cambio, la esteticista ha decidido romper su silencio en el pódcast Cuenta y exagera, donde ha hablado de su nueva vida y su de su relación con los miembros de la familia Campos. Pese a que el episodio verá la luz el próximo 2 de abril, Semana ha tenido acceso a gran parte de la entrevista, en la que se sincera sobre su expareja, José María Almoguera, y la prima de este, Alejandra Rubio.

Lo primero que ha dejado claro la empresaria es que no cobró ninguna retribución económica por su entrevista. “El dinero no lo es todo”, ha asegurado. “Con la familia Campos no comparto nada. Tenemos una relación cordial por el niño y ya. No hace falta más”, ha manifestado sobre su actual relación con la familia de su expareja, agregando que “ha rechazado enfrentamientos televisivos con Carmen Borrego y José María. Yo no me prestaría a ese juego”.

Uno de los detalles en los que ha hecho hincapié Paola ha sido en el hecho de que el sobrino de Terelu Campos rechazaba estar en el foco mediático. Sin embargo, su vida ha dado un giro de 180 grados, pues ha participado en GH Dúo, donde encontró el amor al lado de María la jerezana. “José María estaba muy en contra de ir a la televisión y se enfadaba cuando le bromeaba para que fuera. Míralo ahora. El José María de ahora no tiene nada que ver con el que estaba conmigo”, ha confesado, sobre la nueva vida del hijo de Carmen Borrego.

“No voy a entrar en esa guerra”

Durante la charla, también ha puesto el foco de atención en la que fuera su suegra, quien había dicho que Paola le había pedido participar en Supervivientes para comprarse una cosa. “Se lo dije sí, pero se lo dije a broma”, ha matizado, poco antes de centrarse en la polémica de su embarazo. “No voy a entrar en esa guerra porque no merece la pena. Si hay pruebas de que yo tuve algo que ver, que lo demuestre. No voy a entrar en guerras porque sería volver a estirar el chicle. No quiero tener enemigos ni tener que cuidarme las espaldas“.

También ha tenido unas palabras para María Teresa Campos, de quien se ha deshecho en elogios. "Cualquiera querría tener una abuela como María Teresa Campos. A mí siempre me trató muy bien“, ha asegurado, poco antes de hablar de su exprima, Alejandra Rubio. ”Me parece una buena mama pese a no haber tenido mucho trato con ella. Empatizo con ella porque se inventan demasiadas cosas sobre ella“, ha expresado, poco antes de añadir que sabe ”lo que se siente y no mola".