Trump endurece las sanciones contra el petróleo y revoca el permiso a Repsol para exportar crudo venezolano

La Guardia Civil alerta de un nuevo tipo de ciberestafa: no te fíes de los mensajes de texto El smishing es una de las técnicas más utilizadas por los ciberdelincuentes

Un hospital de Navarra indemniza a un paciente con 78.000 euros por no informarle de los riesgos de una operación que le ocasionó graves secuelas El tribunal no aprecia negligencia médica, pero concluye que el documento otorgado al paciente era insuficiente, ya que no contemplaba el riesgo de una posible lesión del nervio ciático pese a las características de la intervención