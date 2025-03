Victoria Federica confiesa el motivo por el que casi abandona ‘El Desafío’

Victoria Federica, durante su visita a 'El hormiguero'. (Atresmedia)

La sorpresa que se llevó el público al descubrir que Victoria Federica de Marichalar y Borbón sería una de las concursantes de la quinta entrega de El Desafío no fue pequeña. Sin embargo, la hija de la Infanta Elena ha asombrado aún más a toda la audiencia del programa con su evolución, a medida que iba superando todas las pruebas que le proponía el concurso que presenta Roberto Leal. Tal ha sido el empeño de Victoria Federica que la sobrina del rey se ha plantado en la final, tras una última gala en la que triunfó con su número de ballet aéreo.

De esta forma, junto a Gotzon Mantuliz, la influencer Lola Lolita y la cómica Susi Caramelo, la joven de 24 años conforma el elenco de concursantes que lucharán por alzarse con el título de ganador de El Desafío, en la final de la quinta entrega del apasionante programa de Atresmedia. Esta gala se emitirá este viernes, a las 22:30 en Antena 3. En este contexto, junto al resto de sus compañeros en la final, Victoria Federica de Marichalar acudió el pasado jueves al programa El hormiguero, de Pablo Motos, y habló de cómo ha vivido esta experiencia tan diferente para ella, y también de algunos momentos complicados que ha tenido en el transcurso del programa.

Los cuatro finalistas de 'El Desafío 5' en el programa 'El hormiguero'. (Atresmedia)

La superación de Victoria Federica en ‘El Desafío’

Hasta el momento, aparte de María Zurita, ningún otro miembro de la familia real se había atrevido a dar el salto a la televisión. La prima de Felipe VI destacó en el programa MasterChef Celebrity, y dejó algunos momentos característicos en la pequeña pantalla. Sin embargo, para Victoria Federica, la experiencia en El Desafío ha supuesto “la mejor que he hecho nunca, hasta ahora”, según contaba la hermana de Froilán en su visita a El hormiguero: “He sacado que me he superado a mí misma en muchas cosas, he hecho cosas que en la vida me imaginé que haría. Ha sido brutal“.

Además, parece ser que esta nueva faceta televisiva de Victoria Federica le ha ayudado, también, a adquirir una mayor soltura ante las cámaras. En su entrevista en el programa de Pablo Motos, demostró una gran afinidad con sus compañeros y se mostró más relajada, espontánea y cómoda. Sin embargo, esta nueva actitud, cuenta Victoria Federica a raíz de su experiencia en el primer programa, es fruto de mucho trabajo: “Estaba muy nerviosa. Era mi primer programa. Era la primera vez que me ponía delante de una cámara. Me metí en el agua y me puse a temblar“.

Victoria Federica en la prueba de apnea de 'El Desafío' (Atresmedia)

Victoria Federica, a punto de retirarse

Aún así, la hija de Jaime de Marichalar y la Infanta Elena explica que a pesar de los nervios de la primera vez, su primera prueba no fue en la que peor lo ha pasado. Y es que, sopesando y recordando todas los desafíos a los que se ha enfrentado en el programa, que ya se grabó en su totalidad, Victoria Federica confesó en El hormiguero que la prueba que los espectadores verán este viernes, en la gala final, es en la que más ha sufrido: “Lo pasé muy mal en la prueba de mañana. Es una prueba bastante física, de brazo. Yo no tengo ni media fuerza en los brazos“.

De hecho, Victoria Federica explicó que lo pasó tan mal que estuvo pensando en retirarse. La sobrina del rey relató haber pasado “mucha angustia” durante toda la jornada, ya que “ese día por la mañana no me salía la prueba“: ”Dije ‘aquí me planto, se acabó, hasta aquí’“. Sin embargo, si algo ha demostrado la joven en El Desafío es fuerza de voluntad y afán de superación. Así ha fascinado a gran parte del público, y con ese mismo carácter ha contestado a Pablo Motos, a la pregunta de si repetiría la experiencia: “100 veces más. Al 100%. Me ha encantado la experiencia, he aprendido muchísimo, he conocido muchísima gente”. También, Victoria Federica, al igual que el resto, se deshizo en elogios hacia su compañero en la final, el favorito Gotzon Mantuliz. Victoria aseguró, entre risas, estar “un poco” ‘picada’: “Todo lo hace bien. No hay nada que haga mal”.