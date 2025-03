Lola Lolita se harta de las críticas y da nuevos detalles de su ruptura con Isaac Belky: “No tengo culpa de nada”

Lola Lolita rompe su silencio y habla tras su ruptura con IBelky. (Imagen: TikTok)

Fue una de las noticias que cerraba el año en el mundo de las redes sociales. Lola Lolita e Isaac Ibelky anunciaron su ruptura en el mes de diciembre en un vídeo compartido a través de sus perfiles de Instagram.

“Hace un tiempo que ya no estamos juntos y no hemos dicho nada hasta ahora, porque bueno… todo lleva su proceso; para que lo supieseis, pero tampoco queremos que se haga un drama de esto. Entendemos que también hay que mejorar por separado. Nos queremos mucho, pero son cosas que pasan. No hay que dar explicaciones de absolutamente todo”, explicaban en el vídeo mencionado

La separación generó mucho revuelo en el mundo de la influencer, lo que dio lugar a innumerables rumores sobre el motivo por el que ambos habían decidido poner fin a su relación. Así, diez días después, el periodista Javier de Hoyos, desvelaba en el programa Ni que fuéramos shhh el posible motivo de la ruptura. “Sé que hay varios creadores de contenido que manejan la información de que Isaac Belk le habría sido presuntamente infiel a Lola Lolita y por eso han roto la relación”, aseguraba.

Debido a todo este revuelo, ahora ha sido la propia influencer la que ha querido hablar abiertamente sobre su relación: “A mí me encanta cotillear, soy una ‘maruja’ y no me escondo, pero no me gusta que me atribuyan responsabilidad o culpabilidades que no me corresponden a mí”, decía en un nuevo vídeo que colgaba en su perfil de TikTok.

La influencer Lola Lolita posa durante la presentación de la nueva edición de 'El Desafío' (EP)

El discurso de Lola Lolita: “Es una cosa íntima”

“Por favor, dejad de mencionarme en los vídeos de Isaac, así de claro”, pedía a sus seguidores. Tal y como ellos explicaron, la ruptura no fue fácil. “Ha sido horrible, lo he pasado muy mal, llevo mucho tiempo pasándolo muy mal y ahora que estoy mejor y tengo paz no me atribuyáis cosas que no me corresponden”, confesaba Lola Lolita.

Sin embargo, la creadora de contenido afirmaba de manera rotunda que “Ibelky estaba mejor sin ella”. “No voy a permitir que nadie se meta conmigo. Ya sé que él no va a salir a defenderme ni a dar explicaciones porque no quiere decir nada que tenga relación conmigo”, sentenciaba la influencer.

Lola Lolita e Isaac Belky posando para los MTV Europe Music Awards. (Thilo Schmuelguen/Reuters)

Así, en el ‘make me up’ de Lola Lolita para ir a la fiesta de un “amigo especial”; donde comentaba sus propósitos de año nuevo, como salir a hacer ejercicio, o anunciaba la fecha de su cumpleaños, el 5 de abril, donde dejaba entrever una posible celebración en el concierto de Maluma, también pudo dar alguna pista de su posible razón para cortar la relación.

“Si una persona no está bien consigo misma ni con su cabeza, no puede estar bien con la persona con la que comparte su vida. Y antes de que hundan las dos personas, hay que separarse y sanar individualmente”, explicaba la creadora de contenido.

Así, Lola Lolita insistía en que ella no había tenido la culpa. “Lo único que quiero es que él esté bien y sea feliz”, aseguraba la influencer.

Lola Lolita y su expareja Isaac. (Europa Press)