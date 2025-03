Los problemas de la princesa Leonor en su periplo americano: de las fotos en bikini a la denuncia a un centro comercial

La princesa Leonor de Borbón embarca en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. A 11 de enero de 2025 en Cádiz, Andalucía (España). (Europa Press)

Tras dos años residiendo en Gales, donde cursó bachillerato internacional, la princesa Leonor se lanzaba el pasado 2023 a la vida militar. Como futura cabeza de los ejércitos españoles, la heredera al trono comenzaba su formación castrense, la cual durara tres cursos. Si bien todo apuntaba a que la joven pasaría totalmente desapercibida, lo cierto es que esta está siendo su etapa más mediática.

Pese a los intentos de Casa Real para que pasara desapercibida y se pudiera centrar en su formación, cabe recordar que Leonor tiene 19 años y los mismos gustos que cualquier joven de su edad. Por eso, cuando el curso pasado estaba estudiando en Zaragoza, era normal verla junto a sus compañeros en algunos locales de la ciudad, haciendo vida normal.

Ahora que está en la Marina todo es diferente y es que desde el pasado mes de enero se encuentra a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, en el que está aprendiendo la profesión de guardamarina. Y aunque el estar en un barco podría darle cierto anonimato, lo cierto es que Leonor se encuentra más en el foco público que nunca.

Todo comenzó en su primera escala en América, el 14 de febrero, cuando la princesa y sus compañeros desembarcaron en el puerto de Salvador de bahía, en Brasil. Fue una parada breve, de apenas cuatro noches, pero dio mucho de qué hablar. La primogénita de Felipe VI fue vista asistiendo a los carnavales de la ciudad, donde habría sido fotografiada en actitud muy cariñosa junto un compañero de su promoción en mitad de dicha fiesta.

Si bien no se hicieron públicas fotografías de este supuesto beso, un medio brasileño sí que mostró una imagen de Leonor en la fiesta y, según el fotógrafo que hizo las imágenes, la vio besándose apasionadamente con un compañero guardamarina.

Cuando parecía que todo había vuelto la normalidad y Leonor podría seguir formándose ajena a las noticias, el grupo desembarcó en Montevideo, la capital de Uruguay. Allí, la princesa habría disfrutado de un día de playa junto a sus compañeros.

Según el periodista Martín Bianchi de Hoy por hoy, habría imágenes de Leonor en bikini o bañador. “Escuché la semana pasada nuestra compañera Lorena Vázquez, que comentaba este tema y me llamó la atención que nadie más hablaba de este asunto, entonces pregunté a compañeros de profesión y parece ser que sí, que hay unas fotos, hechas en traje de baño a Leonor, todavía cuando estaban en Uruguay, rodeada de sus compañeros”.

Según el periodista, las fotografías no habrían sentado bien a Zarzuela, donde “saltaron las alarmas”. Según la periodista Àngels Barceló, “en palacio no gustó nada este asunto de que se hicieran esas fotos aunque no se han publicado”.

Y como no hay dos sin tres, la historia se repitió en punta Arenas, Chile. La tripulación del buque escuela Juan Sebastián Elcano desembarcó en el puerto de la ciudad americana y los tripulantes aprovecharon para conocer la ciudad. Por supuesto, Leonor se encontraba entre ellos y es que es una más del grupo.

Todos ellos fueron a un centro comercial de la ciudad donde Leonor fue captada por las cámaras. Si bien las instantáneas que se publicaron no muestran situaciones comprometidas ni adecuadas de la princesa, la publicación de las mismas no sentaron nada bien a la Casa Real española, que decidió denunciar al centro comercial. Y es que estas imágenes, según se pudo saber, fueron obtenidas de las cámaras de seguridad de dicho complejo, obviamente sin el consentimiento de Leonor.

La institución española considera que se trata de una violación de la normativa vigente tanto en Chile como en España en protección de datos. Por eso, tras coordinarse con la embajada española en Chile, se puso la denuncia por la presunta infracción administrativa.