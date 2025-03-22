“Estado eléctrico” encabeza la lista de películas en Netflix España que no te puedes perder hoy

Los hermanos Russo dirigen esta épica que intenta redefinir el streaming de gran presupuesto. (Crédito: Netflix)

El catálogo de Netflix se renueva constantemente con producciones originales, estrenos recientes y clásicos que vuelven a captar la atención de la audiencia.

En medio de tanta oferta, la plataforma destaca día a día con un ranking que reúne las películas más vistas en cada país y a nivel global.

Este listado refleja las preferencias de millones de usuarios y se ha convertido en una guía práctica para quienes buscan inspiración al momento de elegir qué ver.

Las posiciones cambian con frecuencia, pero siempre incluyen géneros variados que van desde la acción y el drama, hasta la comedia y las producciones familiares.

Explorar el listado de las 10 de películas más populares en Netflix no solo permite descubrir novedades, sino también títulos que se han mantenido gracias al interés del público.

Las 10 películas más vistas en Netflix España

1. Estado eléctrico (The Electric State)

Una adolescente huérfana emprende un viaje para encontrar a su hermano desaparecido junto con un misterioso robot, un cínico contrabandista y su ocurrente compañero.

2. Tornado. Atrapados en la tormenta (The Twister: Caught in the Storm)

En mayo de 2011, un tornado masivo atravesó Joplin, Missouri. Con imágenes de primera mano de pulso, este documental entra dentro de un tornado mortal.

3. Los Caballeros del Zodíaco

Seiya, un testarudo adolescente callejero, se pasa el tiempo luchando por dinero mientras busca a su hermana secuestrada. Cuando en una de sus peleas se le revelan poderes místicos que desconocía, Seiya se ve inmerso en un mundo de santos en guerra, antiguos entrenamientos mágicos y una diosa reencarnada que necesita su protección.

4. Mari(dos)

Toni (Paco León) y Emilio (Ernesto Alterio) reciben la misma trágica llamada: sus mujeres están en coma tras un alud en una estación de esquí. Cuando se presentan en el mostrador de admisiones del hospital de montaña hacen un sorprendente descubrimiento: sus mujeres son, en realidad, la misma persona, Laura (Celia Freijeiro). Durante años, Laura ha llevado en secreto vidas paralelas, una salvaje montaña rusa a caballo entre sus dos familias. Obligados a convivir hasta que Laura despierte y pueda ser trasladada, Emilio y Toni luchan por demostrar quién de los dos es el único y auténtico marido.

5. La Separación

Jenny es una niña de ocho años que lleva una vida solitaria pero imaginativa, rodeada de marionetas basadas en las obras de su padre. Pero cuando su madre muere trágicamente atropellada y su abuelo demanda la custodia, las marionetas y otros personajes empiezan a cobrar vida de repente de una forma terrorífica. Al principio, Jenny es la única persona que cree que son reales, sin embargo, las marionetas pondrán la vida de todos en peligro.

6. Allí me encontrarás

Finley, una talentosa y aspirante a violinista, conoce a Beckett, una famosa joven estrella de cine, de camino a su programa de semestre universitario en el extranjero en un pequeño pueblo costero de Irlanda. Un romance inesperado surge cuando el rompecorazones Beckett conduce al tenso Finley a un despertar aventurero y ella lo anima a hacerse cargo de su futuro, hasta que las presiones de su estrellato se interponen en el camino.

7. El bebé jefazo 2: negocios de familia

Los hermanos Templeton se han convertido en adultos y se han alejado el uno del otro, pero un nuevo jefe bebé con un enfoque de vanguardia está a punto de unirlos nuevamente e inspirar un nuevo negocio familiar.

8. Delicia (Delicious)

Durante sus vacaciones en la campiña francesa, una familia adinerada alemana tiene un encontronazo con una joven trabajadora del hotel con intenciones siniestras.

9. Ojalá fuera cierto

David (Mark Ruffalo) alquila un pintoresco piso en San Francisco y lo que menos espera -y quiere- es compartirlo. Ya lo tiene casi desordenado a su gusto cuando aparece una bonita chica, aunque bastante mandona, llamada Elizabeth (Reese Witherspoon) que insiste en que el piso es suyo. David piensa que ha habido un enorme malentendido.. hasta que Elizabeth desaparece tan misteriosamente como ha llegado. Nada, ni siquiera cambiar la cerradura, impide que Elizabeth entre y salga a su antojo, principalmente para regañar a David por ensuciar “su” piso.

10. Plankton, la película (Plankton: The Movie)

La complicada historia de amor de Plankton con su esposa computarizada Karen se complica cuando ella decide destruir el mundo sin él.

Netflix y la guerra del streaming

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más.

La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.