La respuesta del propietario de un restaurante a la reseña de un cliente que se quejaba porque no le habían dado nada de comer: “No es un bar de tapas”

Una camarera recogiendo la terraza (Europa Press)

La hostelería en España vive una realidad compleja. Y es que la precariedad atraviesa a un sector marcado por la inestabilidad, las largas jornadas laborales, los bajos salarios y, en muchas ocasiones, la ausencia de contratos. Así, aunque el lema tradicional dice que “el cliente siempre tiene la razón”, hoy esta idea parece estar totalmente obsoleta.

Cada vez más trabajadores del sector alzan la voz para denunciar situaciones de abuso, no solo por parte de los clientes, sino también de sus propios empleadores. En este contexto, Jesús Soriano, más conocido en redes sociales como Soy Camarero, se ha convertido en un referente en este sentido.

Desde hace ocho años, Soriano utiliza sus redes sociales para exponer la cara oculta de la hostelería, compartiendo ofertas de trabajo con condiciones abusivas, testimonios de empleados explotados y las reacciones de clientes que, en muchos casos, reflejan actitudes despectivas. Recientemente, ha vuelto a ser tendencia en la red social X, tras analizar la polémica reseña que ha dejado un cliente en el portal web de un restaurante

La última denuncia de ‘Soy Camarero’

“¿Qué no entienden los clientes?“, se pregunta Jesús Soriano al compartir una nueva discusión entre cliente y hostelero en su perfil de X. Así, el primero denunciaba el no haber podido comer nada al llegar al establecimiento a las 12.30 con un local vacío. ”Entiendo que la cocina tuviera mucha faena, pero negar algo de comer yendo con una niña no ha sido agradable", explicaba.

Por su parte, el propietario del local no ha dudado en responder. “Mi establecimiento no es un bar de tapas. Esto es un restaurante en el que solemos trabajar con reservas”, explicaba. Además, ha asegurado que aunque abren a las 12 es solo para ir preparando el servicio del día. “Es un espacio que los clientes aprovechan para devolver las paellas y reservar mesa o hacer pedidos. En ningún caso debo ni tengo la obligación de interrumpir a mi personal para preparar una tapa que no tengo preparada”, escribe.

Además, añade que si hubiese tenido tiempo no hubiera dudado en atenderle. “Todo estaba reservado hasta las 14:30 como se indicó, y no podíamos detener las elaboraciones. Nadie se negó a atenderos. Os estaba tratando de dar una mesa a la hora indicada. Creo que dejé este punto bien claro en su momento por lo que no entienda el enfado ni el afán de perjudicar mi negocio solo porque las cosas no salieron como teníais planeado”, concluye.

La reacción de los usuarios

Una vez más, son muchos los usuarios que han aplaudido la respuesta del propietario. Además, esta vez también han criticado la manera en la que el cliente ha querido justificar su postura diciendo que le acompañaba una niña.

“Esa gente que utiliza l@s menores como si fueran una carta pokemón, como si por ir con niñ@s tuvieras que tener privilegios", comenta un usuario. " te la llevas al burguer o le metes un bocata en una mochilita antes de salir de casa y se terminó la historia, chica", agrega otro.