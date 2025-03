Qué significa la señal R-120 de la DGT: no respetarla conlleva una multa de 200 euros

Los conductores desconocen esta señal de tráfico. (Freepik)

Muchos conductores incumplen las señales de tráfico debido a la falta de conocimiento sobre las mismas. Esto puede deberse a una educación vial deficiente o a la falta de atención mientras se conduce como ocurre al sujetar el móvil. En ocasiones, los que van al volante no saben interpretar correctamente los símbolos, lo que genera confusión y errores que ponen en riesgo la seguridad vial. Esta falta de conocimiento puede ocurrir tanto en conductores novatos como en aquellos con años de experiencia, ya que las reglas de la Dirección General de Tráfico (DGT) a veces cambian o se actualizan y no todos se mantienen informados al respecto.

Además, el desconocimiento de los paneles no solo afecta al automovilista que los ignora, sino que también pone en peligro a los demás usuarios de la vía. Los distintivos están diseñados para regular el flujo de tráfico, advertir sobre peligros o indicar direcciones y limitaciones. Uno de los paneles que pasa en ocasiones inadvertido es el R-120 y su incumplimiento conlleva una sanción de 200 euros.

¿Qué hacer si te encuentras con esta señal?

Señal R-120 por la que te pueden sancionar con 200 euros si se incumple.

Este panel redondo con fondo blanco y bordes rojos presenta a un coche con varios puntos en uno de sus lados. Puede resultar confusa su interpretación. No es nieve lo que indica, sino contaminación. Las pequeñas esferas representan los gases, emisiones de los vehículos a través del tubo de escape. Este es el verdadero significado: regular las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) desde 2023.

Esta es una incorporación reciente al catálogo de señales de la DGT y lo que persigue es prohibir el acceso a todos los vehículos que no cumplan con los estándares medioambientales. Estas limitaciones ya se han incorporado en diferentes ciudades españolas como Madrid, Sevilla, Alicante, Valladolid, Barcelona o Pamplona, según el Ministerio para la Transición Ecológica.

Distinciones de vehículos con bajas emisiones.

Sin embargo, no todos los que circulan deberán detenerse o volver porque no se les permite el paso. Este panel, además, debe ir acompañado de las excepciones que sí pueden acceder. Los vehículos que no se ven afectados por la normativa son todos aquellos que cuentan con la etiqueta Cero emisiones y ECO. Mientras tanto, restringe automáticamente la entrada a aquellos con etiquetas B o sin distintivo. En algunos casos, según la normativa municipal, también se permite el acceso a vehículos con la etiqueta B. Esta debes comprarla en diferentes establecimientos autorizados y colocarla en la luna delantera de tu coche.

Multas por incumplir esta norma

Si decides no hacer caso de esta señal o no la ves debido a un despiste, puedes llegar a casa con una multa. No cumplir con lo establecido en los paneles de tráfico se considera una infracción grave en la DGT, por lo que la sanción puede alcanzar los 200 euros, aunque “por la gravedad de los hechos es posible que la sanción económica llegue a ser mayor”. En cambio, no afecta a los puntos del carné.

Si tienes suerte, la multa podrás pagarla a mitad de precio durante los primeros 20 días naturales desde que se impuso por los agentes o desde que te llegó la notificación. Es importante, por eso, estar atento tanto a los distintivos en la vía como a las notificaciones que puedas recibir de Tráfico.