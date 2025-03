Las polémicas imágenes de la princesa Leonor en bikini en una playa de Montevideo que podrían ver la luz: “En palacio no ha gustado nada el asunto”

La princesa Leonor, a su llegada al puerto de Salvador de Bahía a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano. (EFE/Francisco Gómez/Casa Real).

La princesa Leonor continua su travesía a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Su viaje, que forma parte de su formación como guardiamarina, se extenderá durante casi seis meses y recorrerá algunos de los puertos más importantes de América. Sin embargo, esta ruta está siendo noticia más por las curiosas anécdotas que está dejando sobre la heredera al trono que por sus compromisos profesionales.

Por si la imagen de la hija de Felipe VI en una fiesta junto a sus compañeros en Salvador de Bahía, donde afirman que hubo un beso con uno de ellos, no fuera suficiente, llega una nueva fotografía que supuestamente no ha hecho nada de gracia al Palacio de la Zarzuela. Según ha afirmado el periodista Martín Bianchi este martes en Hoy por Hoy de Cadena Ser: “Hay fotos de la princesa Leonor en bikini o bañador rodeada con sus compañeros en Montevideo”.

'TardeAR' revela las imágenes en exclusiva de la princesa Leonor en los carnavales de Brasil (Mediaset)

No obstante, estas no han visto la luz aún porque “en palacio no ha gustado nada el asunto aunque no se hayan publicado”. Y, de hecho, Bianchi asegura que alguien las tiene bajo su poder: “O no se pudieron vender o alguien las compró y las guardó en un cajón”.

Estas imágenes parecen haber creado un gran malestar en la Corona y Àngels Barceló ha querido conocer por qué no deberían de publicarse: “Cuando se llega este nivel, ¿qué puede pasar? ¿Que haya presiones de parte de la casa real, que la propia piensa decida no publicarlas...?”. A lo que el experto en monarquía ha explicado: “Desde la casa real te llegan avisos y advertencias y luego también hay mucha autocensura por no meterse un problema”. Sin embargo, también ha asegurado que “si se normaliza, se acaba el enigma”.

Un asunto sobre el que la periodista catalana le ha dado la razón, quien ha insistido en la necesidad de abordar estos temas con una perspectiva más natural. “Normalicemos que si es una persona de 18 años que va a playa, va a la playa como todas las personas del mundo. Es que no tiene sentido. Con todos los problemas que hay en palacio te vas a preocupar por Leonor y un traje de baño”, ha reflexionado Barceló.

El Juan Sebastián Elcano recibe a la princesa Leonor y sus 75 compañeros.

Una situación que la reina Letizia ya vivió

Un ejemplo de esto ocurrió hace varios años con su propia madre, la reina Letizia. En un principio, se mostró reacia a ser fotografiada en bañador, pero finalmente fue capturada en dos ocasiones en la portada de la revista ¡Hola! vistiendo un traje de baño. En 2007, la revista revelaba a la entonces princesa de Asturias en bañador mientras disfrutaba de un paseo a bordo del yate Fortuna.

Cuatro años después, ¡Hola! difundía nuevas fotografías de la familia real al completo divirtiéndose un día en el mar en la isla de La Cabrera. Sin embargo, estos robados estarían más que pactados, porque a día de hoy es muy difícil encontrar imágenes de Leonor o de los reyes filtradas. “A veces cuando se hacen fotos con el móvil se acercan los escoltas y te invitan amablemente... Eso existe”, ha explicado Martín Bianchi.

Portada de la revista ¡Hola! en 2007 con doña Letizia y la reina Sofía (HOLA.COM).