Estos son los pasos que deberías tener en cuenta antes de viajar a China, según una española que vive en el país: “Nunca sabes lo que puede pasar”

Una joven española que vive en China da una serie de recomendaciones para visitar el país (Montaje Infobae con imágenes de Shutterstock y @shen.lin.xia/TikTok)

La cultura china es una de las que más fascinación causa por sus múltiples diferencias con las costumbres de nuestro país: sus tradiciones milenarias, las fiestas en las que abundan los desfiles de dragones y las linternas rojas, la gastronomía exquisita... China ofrece a los visitantes una gran cantidad de lugares para descubrir, desde paisajes naturales con altas montañas e impresionantes cascadas hasta una arquitectura en la que se combinan los antiguos templos imperiales y los futuristas rascacielos.

Sin embargo, debido a las amplias diferencias que hay entre China y España, son muchas las cuestiones que los turistas deben conocer antes de viajar al país asiático. La joven española Melissa Sanchis vive en Shanghái, la ciudad más poblada y el centro financiero de China. A través de sus redes sociales (@shen.lin.xia), explica cómo es su día a día allí y qué recomendaciones deben tenerse en cuenta antes de visitar el país.

Consejos para viajar a China

“Ahora que mi familia está planeando venir a verme, estoy haciendo un PDF con los indispensables para venir a China. Así que os voy a compartir los más importantes. Coged papel y boli”, dice Melissa, que destaca que le hubiese gustado mucho saber todo esto antes de asentarse en el país, puesto que son consejos fundamentales para poder desenvolverse correctamente allí.

En primer lugar, el gobierno chino aplica un férreo control de Internet, por lo que bloquea servicios occidentales como Google (y todos sus servicios, como Gmail, Youtube o Google Maps), redes sociales (Instagram, Whatsapp, X...), plataformas de streaming (Netflix, Twitch...) y medios de comunicación. Por este motivo, Melissa destaca que “es obligatorio tener una VPN para poder conectarte con el mundo”. Una VPN es una red privada virtual que permite saltarse el cortafuegos que impide la conexión y simular que se está en otro país. Sin embargo, el gobierno también bloquea muchas de ellas, por lo que solo algunas funcionan correctamente. Por este motivo, Melissa destaca que es importante pagar por ellas: “Si vas a venir por poco tiempo, te coges una E-SIM. Yo recomiendo Airalo, que viene incluido tanto el teléfono móvil como el internet y la VPN”.

Otra cuestión importante es el tema sanitario. Cuando se viaja a lugares fuera de Europa, también es recomendable contratar un seguro médico: “Mejor prevenir que curar, que nunca sabes lo que puede pasar”. Melissa, por ejemplo, explica que ella tiene el de Iati: “Siempre lo he usado cuando he estado de viaje y funciona superbién”.

Debido a que en China no se pueden utilizar muchas de las aplicaciones que habitualmente son empleadas en España y otros países occidentales, la creadora de contenido destaca algunas que pueden ser muy importantes cuando se viaje a China: Alipay, que permite pedir taxis, coger bicis, pedir comida a domicilio, pagar transportes y hoteles o incluso alquilar las baterías portátiles que están repartidas por toda la ciudad. Para comunicarte, debido a que no se utiliza Whatsapp, Melissa destaca We Chat. Además, otras que pueden ser útiles son Taobao (para comprar), Baidu Translate (para entenderte con los locales) o A Map (para guiarte por la ciudad)

Nada más llegar a China, es importante hacer una serie de trámites: “Primero de todo tienes que tener a mano toda tu información, dónde te vas a quedar o el hotel, escrita en chino. Antes de pasar inmigración tienes que rellenar un montón de datos tuyos. Y, si no te quedas en ningún hotel, tienes 24 horas para registrarte en la policía a través de un link”, explica la joven española.

Por último, da un consejo muy importante para los turistas que visitan el país asiático: “Nada más salir del aeropuerto, un montón de señores se van a acercar a ti diciéndote que son el DiDi, que son autorizados...”, es decir, que se harán pasar por conductores de la plataforma de transporte más conocida en China. Melissa es clara: “No lo cojáis. Os van a cobrar el doble o el triple de lo que de verdad cuesta”. Por ello, la joven recuerda que la aplicación Alipay permite también pedir un taxi y destaca la diferencia de precio que puede suponer subirse a uno u otro coche: “El viaje, de en torno a una hora, me costó 16-20 euros. Otros compis cogieron ese coche “autorizado” y les costó 50 euros”.