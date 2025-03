Montoya, Anita y Manuel en su momento más conciliador en ‘Supervivientes 2025′: “Una isla os separó y esta isla os va a unir”

La conciliación entre Montoya, Anita y Manuel (Telecinco)

El reencuentro entre José Carlos Montoya, Anita Williams y Manuel González en Supervivientes 2025 no solo ha sido uno de los momentos más esperados del reality, sino también uno de los más tensos. La llegada de Anita y Manuel a Playa Misterio, o “Playa Montoya” como lo llama el sevillano, donde Montoya llevaba varios días en solitario, alteró por completo su dinámica, quien se vio obligado a convivir con su expareja y con la persona con quien le fue infiel en La Isla de las Tentaciones 8.

El esperado cara a cara, que debía haber tenido lugar el martes pero fue aplazado por el temporal, estuvo lleno de reproches y ataques cruzados entre los tres protagonistas. Sin embargo, tres días después, la convivencia parece haber dado un giro inesperado. En la segunda gala de Supervivientes: Conexión Honduras, emitida el domingo 16 de marzo, el grupo decidió enterrar el hacha de guerra y buscar la paz. A pesar de que a muchos pueda sorprenderle, Manuel ha parecido adoptar un papel de mediador entre sus dos compañeros: “Si se perdona, se perdona, pero no se puede recordar todos los días todo”, aconsejó el gaditano a la catalana. Mientras que a Montoya le hizo ver que su enfado estaba nublando su juicio: “Ahora mismo no hablas tú, habla tu rabia”.

El exconcursante de La Isla de las Tentaciones incluso fue más allá y trató de hacer ver a Montoya sus verdaderos sentimientos: “Anita está enamorada de ti”, le aseguró, dejando caer la posibilidad de una reconciliación. Aunque Montoya admitió tener “el corazón muy pisado”. Así, se puede ver como poco a poco las tensiones entre el trío protagonista de Supervivientes 2025 se va ablandando con el paso de los días.

“Si no lo hubieras hecho...”

En la emisión de este domingo se han enseñado algunas imágenes de los tres concursantes durante los primeros cuatro días de convivencia. Aunque al principio parecía que podía acabar en un baño de sangre, paulatinamente se va suavizando. De esta manera, en uno de los videos se ha podido observar cómo los dos andaluces han tenido un acercamiento para aclarar algunas cosas pendientes que han traído del otro reality.

Manuel le ha dejado claro que “ yo no vengo ni a tu enemigo ni a hacerte daño, ni a que tú lo pases malamente”. Por lo que ha admitido que “Si diera marcha atrás, fuera del programa, no hubiera tenido ningún tipo de acercamiento con Anita sabiendo el daño que te ha hecho”, confesó el gaditano. Montoya, visiblemente afectado, le respondió con sinceridad: “Si no lo hubieras hecho, yo no estaría así. Yo también soy consecuente, yo también la cagué y me siento mal”, dejando en evidencia el dolor que aún arrastra.

Uno de los mayores pesares de Montoya en la conversación ha sido que Anita “nunca se ha sentido mal. Y es duro. Nadie elige de quién te enamoras”. Lejos de buscar más conflictos, Manuel mostró su intención de calmar la situación: “Yo no te veo bien y no estoy a gusto. Si hay algún momento en el que hayas visto que te he faltado el respeto, te pido perdón”, a lo que Montoya respondió de manera conciliadora, admitiendo que sus burlas previas sobre “el tamaño de nadie” habían sido innecesarias y una falta de respeto. Al final, el de Sevilla le ha dicho que “no te va a faltar nada de alimento” y lo único que quiere es “que vaya todo bien, que esto es un sueño para todos”.

¿Anita y Montoya más unidos que nunca?

Asimismo, en la misma retransmisión con Playa Misterio, Sandra Barneda le ha preguntado a Manuel cómo ve las cosas entre Anita y Montoya, considerando que su relación con Anita fue el motivo de su ruptura. “¿Quizás que las cosas entre Anita y Montoya fluyen un poquito más, no?”, preguntó la presentadora.

Manuel admitió que siempre ha creído en los sentimientos que ambos siguen teniendo: “Desde el momento en que hablé con ella por primera vez, lo dije. Creo que tienen un sentimiento mutuo”. Además, aseguró que ha intentado intermediar entre ellos, transmitiendo los mensajes positivos que se han dicho mutuamente. “Una isla los separó, quién sabe si Supervivientes los vuelve a unir", reflexionó. Incluso ha añadido que: “Eso depende de ello. Yo estaría supercontento y superfeliz de que se dieran una nueva oportunidad”.

Sin embargo, Sandra se mostró más escéptica: “Eso lo escribiría Walt Disney, pero la realidad es que ha habido mucho dolor y sigue habiéndolo”, comentó. Y es que, como ha comentado la presentadora: “Se quieren porque lo han dicho. Pero el dolor está ahí y es complicado superar lo que ocurrió en otra isla”. Ante el apunte de Barneda, Montoya lo ha dejado claro y ha dicho que es su “primer día que me interesa escuchar”. El de Utrera se encontraba demasiado tranquilo: “Los sonidos del mar me están dejando en una ternura, en un bohemio perdío”, le ha confesado con un tono burlesco a Sandra. Aún así, Montoya ha admitido que estas conversaciones “te remueve las emociones. Y por eso estoy ahora mismo Sandra en un estado de paz escuchando al mar”.