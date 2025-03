Por qué Erika no ha ido al reencuentro de ‘La isla de las tentaciones’: “Muchos me los preguntáis”

Érika Portillo Herrera, tentadora de 'La isla de de las tentaciones 8' (Instagram)

Los seguidores de La isla de las tentaciones echaron en falta a una de las grandes protagonistas de esta octava temporada en los reencuentros tres meses después de que terminaran la experiencia en República Dominicana.

Erika, la tentadora que despertó el interés de Eros y Álvaro durante el reality, no apareció en ninguno de los dos capítulos, ni en las dos reuniones en las que habría estado involucrada. Su ausencia ha generado muchas preguntas entre los espectadores, y ella misma ha querido aclarar por qué no ha estado.

Esta soltera tuvo un papel muy destacado en Villa Montaña. En un principio, su conexión con Eros fue evidente: compartieron muchos momentos de gran complicidad, llegaron a besarse y pasaron noches juntos. Sin embargo, su interés cambió con la llegada de Álvaro, por quien terminó apostando. La relación entre ambos traspasó todos los límites dentro de la villa, convirtiéndose en una de las historias más comentadas de esta edición.

Tal y como recogen desde Telecinco, la razón por la que Erika no ha asistido al reencuentro es muy sencilla: ya no tenía nada que resolver con ninguno de los protagonistas. Su historia con Eros quedó cerrada en la villa, y con Álvaro no hubo ningún vínculo tras terminar el programa y volver.

Además, Álvaro inició una relación con Mayeli estando ya en España. Durante el reencuentro, Álvaro acudió acompañado de su pareja, aunque su relación generó ciertas dudas debido a los mensajes que se había estado compartiendo con Alba, su ex pareja con la que fue a La isla de las tentaciones.

Mayeli, Álvaro y Alba en 'La isla de las tentaciones: tres meses después'. (Mediaset)

Erika responde a sus seguidores

Con toda esta incertidumbre, los seguidores de Erika no tardaron en preguntarle a través de sus redes sociales. Ante la avalancha de mensajes, la tentadora ha decidido pronunciarse en sus stories de Instagram para aclarar la situación. “Muchos de vosotros os preguntáis por qué no salí en el reencuentro. Estoy bien, no me ha pasado nada, amores, ¡ya os explicaré lo que pasó! Os quiero mucho”, ha escrito, dejando abierta la posibilidad de contar todos los detalles en un futuro, esperemos que no muy lejano.

Otro factor que habría podido influir en su decisión de no acudir es su situación sentimental actual. Según ha recopilado Cuore, en las redes sociales se ha especulado con la posibilidad de que Erika haya pasado página por completo y prefiera mantenerse al margen de la exposición mediática que supone el programa. Mientras algunos exconcursantes aprovechan el tirón del reality para seguir apareciendo en televisión o redes, otros optan por distanciarse una vez terminada la experiencia.

Álvaro... ¿Con quién?

Uno de los momentos más comentados del reencuentro fue la participación de Álvaro junto a Mayeli. Aunque en el programa aseguraron estar juntos, han surgido dudas sobre la estabilidad de su relación. De hecho, después del reencuentro han circulado rumores de que la pareja habría roto y que Álvaro podría estar viéndose con Sthefany, la que hasta ahora pensábamos que era la pareja de Tadeo, ya que se les ha visto de fiesta y pasando tardes juntos. Habrá que esperar al Debate Final para saber cuál es el desenlace de esta historia.