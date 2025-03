Una mexicana que vive en España dice que es un “pésimo momento” para decir que le gusta el país: “Parece que no puedes estar feliz”

Emily en su video. (TikTok/@emilyenespana)

Emily, una joven mexicana que reside en España, ha desatado un debate en redes sociales tras compartir un video en su cuenta de TikTok (@emilyenespana), en el que reflexiona sobre las reacciones negativas que ha recibido después de hablar abiertamente y en varias ocasiones sobre el bienestar que le proporciona su nuevo lugar de residencia. Sus declaraciones han generado un amplio intercambio de opiniones entre usuarios de internet, algunos apoyándola y otros cuestionando su postura.

En el video, Emily comienza exponiendo lo que define como un “pésimo momento para ser una mexicana viviendo en España”. Según cuenta, desde que empezó a compartir en su perfil contenido relacionado con su vida diaria y su aprecio por aspectos de la cultura española, ha recibido una oleada de comentarios negativos. “A mi perfil han llegado muchísimas cuentas de personas mexicanas diciéndome vendepatrias. Bueno, me han dicho una cantidad de cosas”, dice.

En su reflexión, Emily explica cómo una conversación con otra amiga migrante la llevó a profundizar sobre el tema. Ambas concluyeron que existe una percepción cultural que desalienta a muchos de hablar abiertamente sobre su bienestar fuera del país, por miedo a ser juzgados o etiquetados. “Platicaba de esto con una amiga que también migró, y platicábamos de cómo a veces cuesta decir que eres feliz en donde estás, que eres feliz de haber migrado, que te gusta mucho ese país, la cultura o lo que sea. Porque pareciera que solo es válido quejarse, hablar mal y decir que no te gusta y que eres infeliz. Como que si dices ‘no, yo estoy feliz, yo me quiero quedar aquí y me gusta, he disfrutado mucho de estar en este país’, pues ya eres un vendepatrias. Eres un agachón”, se queja.

La creadora de contenido continúa compartiendo su experiencia con los comentarios recibidos en su perfil, señalando que muchos usuarios han asumido que su felicidad en España implica un rechazo a su país de origen. En este sentido, lanza una crítica: “Yo pensaba: ‘Qué triste, ¿no? Que tengamos tan naturalizado creer que porque a una persona le gusta un nuevo país, pues ya es una persona que ha vendido su patria’. Y yo decía, cuántas personas allá afuera no se atreven también, como le pasó a mi amiga, de externar con su familia lo a gusto que están en ese nuevo país, lo mucho que les gusta la comida, la cultura, por miedo. Por miedo a que les señalen y les digan ‘ay, no, ¿cómo te gusta este país?, no, no, no, a ti te tiene que gustar solo tu país’”.

“No me importa cómo me llamen”

No obstante, a pesar de las críticas, no tiene intenciones de cambiar su forma de compartir en redes sociales, defendiendo su derecho a expresar su experiencia personal sin miedo al juicio ajeno. “A mí la verdad es que no me interesa o no me importa cómo me llamen. Si soy un agachón, una vendepatrias, pues nada. Yo voy a seguir compartiendo que me gusta este país, que estoy feliz en él, que me siento agradecida porque es mi realidad”, dice.

Además, destaca que lo que otros piensen o interpreten de sus publicaciones no es su responsabilidad. Desde su perspectiva, la reacción de terceros a su contenido refleja más las creencias de esas personas que su realidad: “En este perfil, que es mío, tengo todo el derecho de hablar de mi realidad, de lo que siento y de cómo me siento. Y lo que el otro interprete o sienta es su responsabilidad y no la mía”.