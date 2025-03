Un español en Suiza enseña los “regalos” que te hace Suiza cuando te da el permiso de residencia: “Te lo mandan sin pedirlo y está bastante bien”

David Castillo (@dcastip) es un español residente en Bienne, Suiza. (Montaje Infobae España)

Cualquier persona que desee instalarse en un país distinto al de su nacimiento, ya sea para trabajar, estudiar o empezar una nueva vida en un entorno diferente. En los países de la Unión Europea, cada gobierno expide una autorización a los extranjeros que desean residir en el país de turno por un periodo superior a 3 meses. Este documento es lo que se conoce como permiso de residencia, y es fundamental contar con él si la intención es quedarse en un nuevo país durante una larga etapa.

Según explica David Castillo en su cuenta de TikTok (@dcastip), y aclara la Conserjería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en Suiza, los permisos se establecen de forma que un trabajador que vaya a permanecer en el país durante un periodo de entre 3 meses y un año, obtendrá el permiso “L” (de corta duración). Sin embargo, si se obtiene un contrato de trabajo indefinido o de duración superior al año, se concede un permiso de residencia por 5 años, el permiso “B”. Este permiso puede renovarse hasta obtener el permiso “C”, de establecimiento. “Cuando yo pasé el permiso ‘L’ y me dieron el ‘B’, que son cinco años, registré mi domicilio y me mandaron un sobre con un montón de regalitos“, explica el español, antes de mostrar todos los ‘regalos’.

Sobre de 'regalos' que se envía a los ciudadanos con permiso de residencia en Suiza. (TikTok / @dcastip)

¿Qué incluye el sobre de ‘regalo’ al obtener el permiso de residencia en Suiza?

David Castillo comienza el vídeo explicando que no se esperaba que llegase un sobre a su buzón tras obtener el nuevo permiso: “Era bastante grande, no tenía ni idea de lo que era“. Lo primero que encontró fue un papel en el que aparecen todos los números de teléfono de servicios esenciales, como los bomberos. También, otro documento ”superimportante", que se trataba de los planes de recogida de basuras de la localidad: “No tenía ni idea cuando me mudé“, asegura Castillo.

Con este detalle, Suiza quiere favorecer la integración de las personas extranjeras en su país, y ayudarles en su adaptación al país centroeuropeo. Para ello, les aportan algunas facilidades como, por ejemplo, un documento con el que pueden pedir todas las guías que prefieran: “Te las envían directamente a tu buzón”. Además, Carlos enseña un folleto sobre la integración para extranjeros en Bienne, la región suiza en la que vive: “Puedes encontrar incluso cursos de idiomas gratuitos, información, apoyo… Me parece muy interesante que lo den".

Para facilitar la comodidad de los extranjeros residentes en Suiza y hacerles sentir como en casa, el país incluye en esta especie de ‘pack de bienvenida’ algunos detalles, ofertas y descuentos que también pretenden incluir a estas personas en la vida cultural de cada ciudad: “No podía faltar una buena guía de turismo de la región de Bienne. La verdad es que estás superinteresante, vienen un montón de cosas: un plano, todas las actividades turísticas que podéis encontrar y muchísimas cosas más. Está genial, la verdad”.

David Castillo, en uno de sus vídeos. (TikTok / @dcastip)

Además de guías e información sobre la región, David Castillo también recibe un 50% de descuento para una visita guiada, una entrada para el teatro, descuentos en librerías y en cruceros..., incluso ofertas para acudir a eventos deportivos: “¿Que te gusta el hockey? Pues aquí tienes cuatro entradas por dos, la verdad que superguay".

Sin duda, el regalo que más le gustó al español fue una tarjeta de transporte: “Es una tarjeta que te permite coger trenes y buses durante cinco días que está valorado en más de 50 francos”. Castillo cree que todos estos detalles son muy útiles, y reflexiona sobre las facilidades que Suiza le da a los ciudadanos extranjeros: “Me parece superbién que te manden información, sobre todo cuando eres nuevo en el país, no tienes ni idea y te mandan este tipo de información a tu buzón, sin tú pedirlo. Además, con el detalle de los descuentos, sobre todo del tren, que es super caro”.