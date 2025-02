Una pareja de españoles en Suiza explica por qué tiene que regresar a España: “Que si no vamos a ganar dinero, que si estamos locos…”

Carla Nebulosa (@carlanebulosa) en uno de sus vídeos de TikTok

Son cada vez más las personas que deciden pasar una temporada fuera de España. Uno de los motivos más presentes en el ideal adulto es el ahorro. A pesar del impulso al trabajo y a las mejoras en el sistema laboral que el Gobierno está tratando de implementar, hay muchos países en Centroeuropa que cuentan con unas condiciones laborales que animan a probar suerte en el extranjero. Es por ello que, a pesar de que otras personas quieren salir fuera de España por otros motivos, como por ejemplo los estudiantes de Erasmus, muchos españoles han decidido pasar una temporada en otros países para ahorrar algo de dinero y, en un futuro, volver a España para rehacer su proyecto de vida.

Para entonces, las situaciones que pueden darse en el regreso al país de origen son varias. En ocasiones, algunas personas han dejado su trabajo y su casa en España para poder irse a otro país. En otros casos, pueden contar con el apoyo y el sustento familiar que, en definitiva, siempre se echa en falta al vivir en un país extranjero. Por su parte, el Gobierno ya anunció el pasado 9 de enero un Plan Estatal de Retorno, para ayudar y asesorar a los españoles que viven en el extranjero y quieran volver a España: “Muchos de ellos tuvieron que dejar nuestro país porque la situación económica y el panorama laboral que se les ofrecía no respondía a sus necesidades. Pensamos que eso ha cambiado, nuestro mercado laboral es mucho mejor ahora, y queremos facilitarles que regresen, si así lo desean“, recalcó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la presentación de este proyecto.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anuncia el Plan Estatal de Retorno Voluntario en la rueda de prensa para analizar el balance del año 2024. (Eduardo Parra - Europa Press)

En el caso de las personas que tuvieron que marcharse de España en busca de nuevas oportunidades, sobre todo en el ámbito económico, aunque algunas deciden quedarse en el país de destino, otras retornan pasado un tiempo. Este es el caso de Carla Nebulosa, una joven española que, tras una etapa en Noruega, vive actualmente en Suiza con su pareja, y relata su experiencia mediante vídeos de su cuenta de TikTok. En uno de ellos, la joven anuncia que han decidido volver a España, y explica los motivos.

“Que si no vamos a ganar dinero, que si estamos locos, que la situación en España está fatal… Lo sabemos, lo hemos valorado. Sabemos que no va a ser fácil empezar otra vez de cero en España“, aclara Carla, que señala que hay dos motivos de peso que les obligan a volver. El primero es que la pareja de Carla realizará un curso de cocina en Barcelona, por lo que pasarán una temporada allí.

Carla Nebulosa (@carlanebulosa)

Sin embargo, el segundo motivo es aún más relevante y lógico: " Yo creo que más obvio todavía, y es que como vamos a ser papás, pues preferimos estar rodeados de familia y amigos, porque no es lo mismo criar a un hijo sin un círculo de apoyo, como nos pasa aquí en Suiza". Así, esta joven afirma que, por mucho que la vida en el país centroeuropeo sea más fácil que en España, la vida personal es mucho más llevadera en el país de origen de cada uno, ya que el entorno familiar se encuentra allí.

Además, Carla asegura que esta decisión no es algo que les “afecta demasiado”, ya que sabían desde hacía mucho tiempo que su pareja iba a realizar el curso de cocina: “Si es que al final hemos estado 8 o 9 meses, no más. No nos ha dado tiempo a asentarnos como tal. Sabíamos desde un primer momento que Suiza era un destino temporal para conseguir ahorrar la mayor cantidad de dinero posible, para volver a España”. La joven explica que el plan había sido ese desde el principio, pero que la vida les iba “poniendo en su sitio”. Ahora, anuncia con una sonrisa que espera “disfrutar de una temporadita en España” y, aunque les da pena irse de Suiza, “montaña también hay en España”: “Nos toca prepararnos para disfrutar de esta nueva etapa. Viene con muchos cambios”.