El millonario José Elías explica por qué es bueno comprar casas en nuda propiedad: “Mantienes el usufructo y el comprador te deja vivir en la casa”

Francisco José Elías Navarro, empresario de 48 años con 180 compañías a su nombre, ha compartido su visión sobre el mercado inmobiliario en España. A través de su canal de YouTube y en diversas entrevistas, ha explicado estrategias que pueden garantizar estabilidad económica a largo plazo, especialmente para asalariados que buscan asegurar su futuro financiero. El catalán se ha convertido en una referencia en temas de vivienda y emprendimiento. Su historia de superación ha captado la atención de muchos: “En 2009 me arruiné hasta el punto de solo tener 3.000 € en mi cuenta. Con ese dinero empecé una empresa de energía que ahora factura 2.800 millones de euros al año”, reveló en una de sus publicaciones.

En su reciente participación en el pódcast Búscate la vida, viral en redes por sus consejos de inversión, el millonario ha abordado el concepto de la nuda propiedad como una opción inteligente para quienes quieren invertir en vivienda sin la necesidad de disponer de grandes sumas de dinero de inmediato. Según el empresario, esta estrategia puede ser clave para construir un patrimonio con vistas a la jubilación, especialmente en un contexto donde el acceso a la vivienda y las pensiones generan incertidumbre. Y como su análisis del sector ha despertado un gran interés en muchos, su opinión y las alternativas a las normativas convencionales se siguen de cerca al prometer una estabilidad económica.

¿Qué es la nuda propiedad?

En los últimos meses, diversos expertos han dado sus recomendaciones en cuanto a diversos métodos de inversión en el mercado inmobiliario. Entre las que más han llamado la atención se encuentra una estrategia tradicional y poco conocida que ha divulgado José Elías en el pódcast: la nuda propiedad. Pero, ¿en qué consiste exactamente este proceso? Según Business Insider, este plan tiene como objetivo adquirir viviendas de forma muy barata. Este método, que plantea muchas ventajas, pero también inconvenientes, es una de las maniobras financieras más rentables, bajo la experiencia del millonario catalán.

Concretamente, esta modalidad da el derecho al sujeto de disfrutar de una vivienda cuando el actual propietario fallezca. Elías lo ha explicado en su intervención en Búscate la vida: “Dentro de tu vivienda tienes dos cosas: el usufructo y la nuda propiedad. La propiedad completa es la suma del usufructo y de la nuda propiedad”. A pesar de que lo habitual sea comprar un piso entero, el empresario ha aclarado que se puede vender “la nuda propiedad, lo que significa que cuando mueres ese piso no es tuyo, es de la persona que ha comprado la nuda propiedad”.

De esta manera, se puede considerar que esta estrategia es como comprar una casa con gente en su interior “y tú mantienes el usufructo para que mientras vivas, esa persona, el comprador, te deja vivir en la casa”, explica. Después de confesar que cuenta con “bastantes nudas propiedades”, ha detallado una de sus mayores ventajas: “Cuesta menos que el valor de la vivienda. Aproximadamente, la nuda propiedad equivale al 50% del precio de la vivienda”. Así, si “tienes una casa que vale 300.000 y tienes 80 años” puedes vender tu propiedad por “150.000 euros”, mientras continúas en la casa.

¿Qué pasa si el comprador muere?

José Elías también ha asegurado que se puede pagar al vendedor con un sistema de plazos: “Te pago esos 150.000 euros durante el tiempo estimado que vas a vivir en el piso. Imagina que vas a vivir diez años, pues obviamente no lo reparto en diez años, lo reparto en trece para no tener líos. De los 150.000 euros pago una mensualidad cada mes”. No obstante, ¿qué ocurre si el comprador muere antes de terminar de pagar la deuda?

El catalán ha especificado que en tal caso habría que desembolsar “la diferencia al heredero”. “No te lo puedes quedar”, ha advertido en el pódcast. Sin embargo, estos al no ser en este momento los propietarios de la casa no podrán heredarla, porque ahora “yo soy el propietario de la vivienda”. Por lo que lo único que debe hacerse es terminar esos pagos para con los sucesores del difunto.

Igualmente, el experto en el mercado inmobiliario ha aconsejado valorar los puntos fuertes y débiles de esta inversión. Él mismo ha destacado una de las ventajas para el vendedor: el rendimiento económico sin perder la casa. Seguidamente, detalla otra estrategia que da numerosos beneficios en la jubilación. “Al tener el usufructo, imagina que quieres vivir en un coliving -un modelo de vivienda compartida-. Pues coges el dinero de la nuda propiedad y, además, alquilas tu piso a otro. Con eso vives genial, si al final un piso de 300.000 te pago 11.000 euros al año, que son mil y pico al mes más los beneficios del alquiler del piso". De este modo, “te adjuntas dos mil y pico pavos para tus últimos diez años de vida más tu pensión”.