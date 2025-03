Kiko Rivera hace llorar a Anabel Pantoja con una broma en directo: “¿Te van a llevar a la cárcel?”

Kiko Rivera (IMAGEN DE ARCHIVO).

La relación entre Kiko Rivera y su prima Anabel Pantoja no puede ser mejor. Ambos afrontan uno de sus mejores momentos después de que el hijo de la tonadillera no dudara en coger un avión a Gran Canaria para apoyar a Anabel tras el ingreso hospitalario de su hija Alma. Esta confianza es la que le ha permitido al DJ gastarle una pequeña broma a su prima con la que la sevillana ha terminado llorando.

La hija de Bernardo Pantoja fue protagonista involuntaria de una de las bromas más divertidas del show Misión: Impro-sible, en la que su primo Kiko Rivera participó activamente. La colaboradora de televisión recibió una llamada inesperada que casi la deja sin aliento, sin saber que se trataba de una elaborada jugada por parte del cantante y los humoristas Javi Aguilera y Juan Carlos Mení.

El divertido momento tuvo lugar durante una de las funciones del espectáculo de improvisación, cuando los cómicos propusieron a Rivera hacer una llamada sorpresa a un conocido. Tras descartar la posibilidad de llamar a su madre, Isabel Pantoja, o a su hermana, Isa Pantoja, con quienes mantiene una relación distante, se decantaron por Anabel. “¿A mi prima? ¿Y qué le digo yo a mi prima? ¡Que Dios me pille confesado!”, exclamó el DJ antes de marcar su número.

Captura de pantalla de un video publicado en redes sociales (@javi_aguilera_cadiz).

Al otro lado del teléfono, Anabel respondió sin sospechar lo que estaba por venir. “Me ha parado la Policía”, comenzó diciendo Kiko con tono serio. La influencer inmediatamente se alarmó, pero la situación se volvió más tensa cuando un supuesto agente tomó la palabra para explicarle que su primo había cometido una infracción en la autovía Sevilla-Cádiz. “Se ha saltado la línea continua”, añadió el falso policía con autoridad.

La preocupación de Anabel fue en aumento y no dudó en preguntar: “¿Qué te van a hacer? ¿Te van a llevar a la cárcel o qué?”. Los humoristas, siguiendo el guion de su espectáculo de improvisación, continuaron agregando frases disparatadas que el público había sugerido previamente: “¡Cómo va a ir a la cárcel por una cosa del seguro, por favor!”. La situación se volvió aún más surrealista hasta que finalmente le revelaron que todo era una broma.

David Rodríguez y Anabel Pantoja, en una imagen de sus redes sociales. (Instagram:@anabelpantoja00)

“David me vio llorando en el cuarto”

Lejos de enfadarse, Anabel tomó la situación con mucho humor y compartió el episodio con sus seguidores en redes sociales. “Casi me da algo y luego el policía hablándome cosas extrañas. Nunca había visto estas bromas", comentó. Además, confesó que su pareja, David Rodríguez, fue quien la ayudó a darse cuenta de la broma: “Menos mal que David me vio llorando en el cuarto y me dijo que eran unos gaditanos con mucho arte”.

Por su parte, Kiko Rivera se mostró encantado con la experiencia y no dudó en felicitar a los cómicos por el espectáculo. “¡Me lo pasé enormemente bien! ¡Enhorabuena por ese pedazo de show!”, escribió en su cuenta oficial. Su esposa, Irene Rosales, también participó en la conversación, reafirmando lo bien que se lo pasaron: “¡Qué rato más bueno pasamos! Aunque mi pobre @anabelpantoja00 casi la matamos del susto".