Las dos cláusulas más importantes en un testamento y las que menos se ponen, según un abogado: “Van a heredar personas diferentes a las que tú tenías previsto”

Un testamento en España puede incluir una serie de cláusulas que determinan el destino de los bienes y derechos del testador tras su fallecimiento. La legislación establece límites y condiciones para su redacción, garantizando que se respeten los derechos de los herederos forzosos y que se cumpla la voluntad del otorgante dentro del marco legal.

Entre las disposiciones habituales, se encuentran aquellas que designan herederos, estableciendo la proporción en la que se repartirán los bienes. En el caso de existir descendientes directos, el Código Civil reserva obligatoriamente dos tercios de la herencia para ellos, aunque el testador puede disponer libremente del tercio restante. También es posible incluir legados, que consisten en asignaciones específicas de bienes o derechos a personas concretas, sin que estas sean necesariamente herederas.

Otra de las cláusulas frecuentes es la designación de albaceas, figuras encargadas de velar por el cumplimiento de la voluntad del fallecido y de administrar los bienes durante el proceso sucesorio. En ciertos casos, los testadores pueden nombrar contadores-partidores, quienes se encargan de realizar el reparto de la herencia conforme a lo estipulado.

Algunas disposiciones pueden establecer condiciones para la entrega de bienes, como la obligación de cumplir ciertos requisitos antes de recibir la herencia. También es posible incluir la sustitución fideicomisaria, una figura que permite que los bienes pasen a una segunda persona tras el fallecimiento del primer heredero designado.

Se pueden establecer desheredaciones

En el ámbito familiar, es habitual encontrar cláusulas que regulan el usufructo del cónyuge viudo, garantizándole el derecho de uso de determinados bienes, como la vivienda habitual, mientras viva. Además, se pueden establecer desheredaciones, siempre que se cumplan las causas legalmente previstas, como el maltrato o la falta de relación continuada entre el testador y el heredero.

El testamento también puede contener disposiciones relacionadas con empresas familiares, asegurando la continuidad de la gestión a determinados sucesores, así como menciones sobre la tutela de hijos menores o personas con discapacidad, en caso de que el testador tenga descendientes bajo su responsabilidad.

Si bien la legislación española permite cierta flexibilidad en la redacción de testamentos, todas las cláusulas deben respetar los límites legales y no pueden vulnerar los derechos legítimos de los herederos forzosos. En caso de controversia, los tribunales pueden intervenir para garantizar que la voluntad del testador se aplique conforme a derecho.

Las dos cláusulas clave en un testamento

Y sin embargo, “las dos cláusulas más importantes en un testamento” son también, y “desgraciadamente, las que menos se ponen”. Lo dice Iñaki Barredo, un abogado que no solo ayuda a sus clientes. Con 120.000 seguidores en TikTok y más de 10.000 en Instagram, ofrece consejos sobre cuestiones legales que pueden afectar a cualquier mortal, y en este caso nunca mejor dicho, tratándose de un letrado especializado en herencias. Hablando sobre ellas suma millones de visualizaciones, con gran impacto también en los medios de comunicación. Recientemente, Infobae pudo hablar con él.

Sobre las dos cláusulas mencionadas, explica que la primera de ellas son los legados. “Son con las que individualizas tu testamento -detalla-, con las que dejas determinados bienes o derechos a una persona, a un heredero en concreto. La manera más efectiva y sencilla de individualizar un testamento es a través de la cláusula de los legados”.

En segundo lugar -continúa Barredo-, una que se usa todavía menos: la de la sustitución. ¿Por qué es importante? Porque has podido nombrar herederos a determinadas personas que si en un momento dado no tienen descendientes van a heredar personas diferentes a las que tú tenías previsto en mente. Cláusula fundamental en todos los testamentos de divorciados y divorciadas que no quieren que sus ex tengan acceso a la herencia, pero sin embargo no incluimos la cláusula de sustitución. Tenlo en cuenta", termina.