Un abogado recomienda actualizar el testamento después de un divorcio: “Tu expareja podría acabar gestionando la herencia de tus hijos”

Divorcio.

El testamento es un documento legal en el que una persona determina cómo se distribuirán sus bienes después de su fallecimiento. A través de este acto, el testador garantiza que su voluntad será respetada, siempre dentro de los límites legales, ya que, de lo contrario, podría ser declarado nulo. Este documento puede modificarse tantas veces como sea necesario. De hecho, se puede redactar uno completamente nuevo por diversas razones, como la disolución de un matrimonio, conflictos familiares o el fallecimiento de un heredero. En estos casos, el testamento anterior queda sin efecto y pierde validez.

Para formalizar un nuevo testamento, es imprescindible acudir a un notario y otorgar una escritura pública, que deberá registrarse en el Registro de Actos de Última Voluntad. Es fundamental que el testador exprese de manera clara e inequívoca su intención de modificarlo. Además, el notario puede requerir documentación adicional y asegurarse de que la persona está en plenas facultades mentales, evitando posibles manipulaciones o presiones externas.

Un divorcio es un buen momento para actualizarlo, según un experto

Iñaki Barredo es un abogado con más de 30 años de experiencia en herencia y derecho de familia y utiliza su perfil de LinkedIn para abordar algunas de las cuestiones más recurrentes en sus consultas. En una de sus últimas publicaciones en la red social laboral, el procurador advierte sobre las consecuencias de no actualizar el testamento después de un divorcio:

“Lo veo constantemente en el despacho. Personas que creen que su divorcio cerró todas las puertas legales con su expareja… pero que se olvidaron de algo fundamental: su testamento. Si falleces sin haber actualizado tu testamento después del divorcio, tu expareja podría acabar gestionando la herencia de tus hijos… o peor, beneficiándose de lo que no querías dejarle”, comienza explicando Barredo y añade que se trata de un error muy recurrente entre sus clientes.

“Imagina esto: Después de años de lucha y esfuerzo, has logrado construir un patrimonio para ti y tus hijos. Pero, ¿sabías que, si no actualizas tu testamento después de un divorcio, tu expareja podría terminar beneficiándose de tu herencia? ¿O que tus hijos podrían quedar en una situación de vulnerabilidad legal si no adoptas las medidas correctas? Si estás divorciado, planificar tu testamento no es solo un trámite, es una responsabilidad”, argumenta. De hecho, Barredo expone que en algunas ocasiones se puede recurrir a cláusulas específicas como la sustitución vulgar o la administración antiprogenitor.

Qué pasa con el dinero y bienes de la herencia en caso de divorcio.

Qué es la administración antiprogenitor

El ordenamiento jurídico permite designar un administrador de bienes del menor para gestionar aquellos bienes que un niño o niña reciba a título gratuito, es decir, mediante herencia, legado o donación, siempre que así lo haya dispuesto expresamente la persona que entrega dichos bienes. Esta figura excluye de la administración paterna dichos activos, asegurando que sean gestionados conforme a la voluntad del disponente.

Dado que estas situaciones pueden darse, especialmente en casos de divorcio conflictivo, es recomendable otorgar testamento e incluir la designación de un administrador de bienes del menor. De este modo, se puede elegir a una persona de confianza -como un hermano u otro familiar cercano- para que gestione el patrimonio heredado por los hijos menores, evitando que sea el otro progenitor quien administre esos bienes.

El nombramiento puede recaer en una o varias personas, que podrán actuar de forma solidaria o mancomunada. Además, es posible designar administradores sustitutos para prever situaciones como la renuncia del administrador principal, su fallecimiento antes que el testador o durante la minoría de edad de los herederos.

Qué es la sustitución vulgar

El Código Civil español, en su artículo 774, permite al testador nombrar uno o varios sustitutos para el heredero o herederos principales en caso de que estos fallezcan antes que él, rechacen la herencia o no puedan aceptarla. Este mecanismo, conocido como sustitución vulgar, permite prever una segunda línea de herederos para garantizar que el reparto de bienes se lleve a cabo según la voluntad del testador.

De acuerdo con el artículo 778, la sustitución puede adoptar dos formas:

Individual , cuando un heredero es reemplazado por otra persona.

Colectiva, cuando dos o más individuos sustituyen al heredero original, ya sea de forma simultánea o sucesiva.

El artículo 780 establece que el sustituto asumirá las mismas obligaciones y condiciones impuestas al heredero principal, salvo que el testador indique lo contrario o que dichas condiciones fueran de carácter estrictamente personal. Esto implica que el nuevo heredero deberá afrontar los mismos tributos y cargas económicas que correspondían al anterior, salvo disposición expresa que indique otra cosa.