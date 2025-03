Enviar muchos audios por WhatsApp está directamente relacionado con tu capacidad para comunicarte, según un estudio

ILUSTRACIÓN - Una nueva función de WhatsApp permite escuchar los mensajes de audio antes de enviarlos. Foto: Christin Klose/dpa|/dpa

Existen dos tipos de personas en el mundo cuando nos referimos a herramientas tecnológicas: aquellas que las utilizan todos los días y las que prefieren evitarlas. Lo cierto es que las notas de voz han revolucionado la forma en que nos comunicamos digitalmente. Desde el ámbito laboral hasta las charlas personales, los audios de WhatsApp han sustituido tanto las llamadas telefónicas como, en muchos casos, los mensajes de texto escritos.

La implementación de herramientas como la transcripción de audios ha buscado facilitar la comunicación en una era donde las preferencias de interacción varían ampliamente. Sin embargo, más allá de las innovaciones tecnológicas, el hábito de enviar mensajes de voz revela aspectos interesantes sobre la personalidad de quienes los utilizan.

Según un análisis publicado por La Razón, expertos en psicología y comunicación han identificado patrones que explican por qué algunas personas prefieren este medio frente a otros como las llamadas o los mensajes de texto.

Los audios: entre la comodidad y la controversia

El uso de mensajes de voz en WhatsApp genera opiniones divididas. Mientras algunos usuarios los consideran una herramienta práctica para expresar ideas de manera más completa, otros los perciben como una molestia, especialmente cuando se trata de audios extensos. Este fenómeno es particularmente evidente entre los jóvenes, quienes a menudo posponen escuchar los audios, especialmente si no se les indica que contienen información importante. En muchos casos, estos mensajes quedan sin reproducir durante días.

El debate sobre cuál es la forma más efectiva de comunicarse sigue vigente. Por un lado, hay quienes defienden las llamadas telefónicas como el método más directo y eficiente. Por otro, algunos consideran que las llamadas son una práctica obsoleta y prefieren los mensajes de texto. Los audios parecen ubicarse en un punto intermedio entre ambas opciones, combinando la inmediatez de las llamadas con la flexibilidad de los textos.

¿Qué dice la psicología sobre quienes envían audios?

De acuerdo con un análisis de La Razón, varios especialistas han estudiado las razones detrás del uso frecuente de los mensajes de voz. Entre ellos, destacan las aportaciones de José Eduardo Abadi, psiquiatra; Flavio Calvo, doctor en Psicología; y Anna Flores, experta en Programación Neurolingüística.

ILUSTRACIÓN - Un joven graba un mensaje de audio de WhatAspp en su móvil. Hay quienes se molestan al recibir mensajes de voz, otros los consideran una comunicación más personal. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Sus investigaciones han identificado tres conclusiones principales que explican este comportamiento:

Expresión emocional y espontaneidad: Los audios permiten transmitir emociones y matices que a menudo se pierden en los mensajes de texto. Para quienes los envían, esta forma de comunicación puede ser una manera más auténtica y directa de expresar sus pensamientos. Practicidad y ahorro de tiempo: Enviar un mensaje de voz puede ser más rápido que escribir, especialmente cuando se trata de ideas complejas o explicaciones detalladas. Esto resulta atractivo para personas que valoran la eficiencia en su comunicación diaria. Preferencia por la interacción personal: Aunque no es una conversación en tiempo real, los audios ofrecen un nivel de cercanía mayor que los textos. Según los expertos citados por La Razón, este formato puede ser preferido por quienes buscan una conexión más personal, pero sin la inmediatez de una llamada.

A pesar de sus ventajas, escuchar mensajes de voz no siempre es una opción viable. Hay situaciones en las que el entorno no permite reproducir audios, como en lugares públicos o silenciosos. Este inconveniente llevó a WhatsApp a introducir una función de transcripción de mensajes de voz a finales de 2024. Esta herramienta permite convertir el contenido de los audios en texto, facilitando su lectura en contextos donde no es posible escucharlos.

Para activar esta función, los usuarios deben acceder a la configuración de la aplicación, seleccionar la opción de “Chats” y habilitar la función de “Transcripciones de mensajes”. Esta innovación busca atender las necesidades de quienes, por diversas razones, prefieren no escuchar los audios directamente.

Un hábito con raíces psicológicas

El estudio sugiere que el uso de audios en WhatsApp no es simplemente una cuestión de preferencia tecnológica, sino que está profundamente relacionado con la personalidad y las necesidades de comunicación de cada individuo.

Mientras algunos los ven como una herramienta para ahorrar tiempo y expresar emociones, otros los perciben como una interrupción o una carga adicional en su rutina diaria.

En última instancia, la elección entre audios, textos o llamadas refleja las dinámicas cambiantes de la comunicación en la era digital. Con herramientas como la transcripción de audios, plataformas como WhatsApp buscan adaptarse a estas preferencias diversas, ofreciendo soluciones que permitan a los usuarios comunicarse de manera más eficiente y personalizada.