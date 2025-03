Una española compra en un Mercadona de Portugal y alucina con la diferencia de productos: “He flipado bastante”

Diferencias entre el Mercadona de Portugal y el español. (Imagen: Redes Sociales)

Mercadona es una de las empresas líderes dentro del mercado alimenticio en España. Desde su creación en 1977, se ha expendido por todo el territorio nacional hasta que, en 2019, dio el salto a Portugal. En los próximos años, invertiría la cantidad de 1.000 millones de euros para conseguir la apertura de 60 tiendas en todo el territorio portugués.

La influencer Eva Avil Auriel ha visitado uno de estos nuevos establecimientos del país vecino y ha subido un vídeo mostrando las principales diferencias de productos entre los supermercados de ambos países.

“Esto es todo lo que hay diferente de España en el Mercadona de Portugal”, saludó Eva a sus seguidores para presentar el vídeo.

Productos exclusivos en el Mercadona de Portugal

Entre la gama de productos, uno de los que más llamó la atención de la influencer fue la salsa de francesinha embotellada, un ingrediente habitual de la gastronomía portuguesa Además, las lenguas de gatos, lenguas de veado (ciervo) o lanche misto, “una especie de masa con jamón y queso”, aclaró la tiktoker, son otros productos que no se encuentran en España.

No obstante, una de las secciones que más impresionó a Eva fue la bollería. “Salami de chocolate, yo creo que esto no está en España”, dijo la creadora de contenido. Entre otros productos habituales que no se encuentran en los supermercados españoles destacó: ovos moles (huevos blandos) de Aveiro (dulces portugueses), o pao de ló húmido, “una especie de tarta hundida”, agregó Eva,

“La bollería es completamente diferente”, afirmó la tiktoker. Pastelitos de arroz, brioches, pan de Dios, donuts rellenos de chocolate o crema, guardanapos, bolitas de pan de queso, son también productos nuevos que ha incluido la cadena de supermercados en el país vecino.

Otra de las secciones que más destacó Eva fue la carnicería. “Es como que hay mucha más variedad de partes de carne que igual en España no utilizamos tanto”, señaló la tiktoker.

Alitas de pollo congeladas, mollejas de pollo congeladas, “eso nosotros no lo tenemos”, subrayó Eva, rollo de queso y cerdo o hígado y lengua de ternera, son más ejemplos de la gran variedad de alimentos que se pueden encontrar en los lineales de Mercadona en Portugal.

Diferencias de lácteos y bebidas

Otro gran descubrimiento de la influencer fue la gran oferta de productos lácteos, como yogur de proteínas sabor café o una leche condensada más oscura. “Me llama la atención la cantidad de quesos diferentes”, declaró Eva. Además, también se señaló la diferencia de harinas para cocinar, como harina de mandioca y el polvillo dulce.

En cuanto a las bebidas, Mercadona portugués ofrece una gran variedad de zumos de frutas exóticas que no suelen verse en los supermercados españoles. Maracuyá, guayaba o grosella son algunos de los bricks que se podían apreciar en el vídeo de Eva.

Por su parte, en la sección de congelados, también aparecen otros productos diferentes como bolas de queso o pasteles de carne, además de un helado sabor guaraná.

Listo para comer

Una de las secciones más reconocidas y diferentes con respecto a los supermercados españoles es la de los platos preparados y listos para comer. Entre las recetas que Mercadona portugués ofrece están: bacalao con nata, arroz de pato o crema de caldo verde.

Arroz blanco, sopas, croquetas de bacalao, carne asada o lasaña de pollo son también productos típicos de Portugal que no se pueden encontrar en los Mercadona de España. “He flipado bastante. No me esperaba tantísimas cosas diferentes”, sentenció la tiktoker.