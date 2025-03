El método para jubilarse sin haber cotizado dos de los últimos 15 años: la “doctrina del paréntesis” que permite hacer excepciones

Desempleo prolongado: Trabajadores que han estado sin empleo durante muchos años, pero que han permanecido inscritos como demandantes de empleo, aunque no recibieran prestaciones.

Problemas de salud graves: Personas que, debido a enfermedades crónicas o discapacidades, no pudieron mantener su alta en la Seguridad Social.

Invalidez temporal o pensiones no contributivas: Aquellos que han percibido una pensión no contributiva de invalidez y que, por esa razón, no pudieron cotizar.