Un hombre pensó que había ganado 8 euros en el Euromillones y se le “paró el corazón” al descubrir que en realidad eran 1,2 millones: “Siempre supe que iba a ganar”

La lotería es el juego de la ilusión y la esperanza. De las pocas probabilidades que hay entre las millones de participaciones, todos los compradores tienen el sueño de que la serie de números coincida con la ganadora.

Es por eso que, aunque la línea coincida, se tarden varios segundos en reaccionar, hasta el punto de no creer que sea cierto. Es la historia de David Long, un hombre británico que experimentó una montaña rusa de emociones al descubrir que su décimo de Euromillones era el galardonado con 1,2 millones de euros, según ha informado el medio británico The Sun.

Inicialmente, el hombre pensó que solo había ganado 7,20 libras (8 euros) después de acertar dos números del sorteo. Sin embargo, una segunda verificación de los resultados reveló que le pertenecía un premio mucho mayor.

Una costumbre afortunada

Ganar la lotería ya es un golpe de suerte, pero hacerlo dos veces es una auténtica locura. David Long y su mujer, Kathleen, ya habían ganado la lotería en 2013, recibiendo un millón de libras (1,2 millones de euros). Pero el destino les tenía reservado otro premio.

David siempre supo que ganaría la lotería, incluso antes de su primera victoria: “Siempre supe que iba a ganar”, ha confesado el hombre. En el sorteo anterior, se sortearon 100 premios de un millón de libras y convencido de que podía ser uno de los afortunados, decidió probar suerte.

Lo mismo pasó en esta segunda vez. “El viernes pasado por la noche pasé por la tienda local y vi que había diez premios de un millón de libras y un bonito coche y pensé ‘Sí, voy a intentarlo’”, ha explicado el hombre. “Tenía la sensación de que me iba a tocar a mí”, ha añadido el británico.

El código “oculto”

“En una línea había acertado dos números y una estrella para conseguir 7,20 libras y pensé que estaba bien”. No obstante, los años de experiencia enseñaron a David a revisar los códigos del sorteo: “Entonces comprobé los códigos, algo que hago automáticamente desde la última vez que gané”, ha señalado el británico.

En un primer momento, a Davi se le había “parado el corazón”, por lo que decidió llamar a su esposa para que verificara el billete con él. “Llamé a Kath con mucha clama y dije: ‘Echa un vistazo a esto. Mira, lee esta línea’”, ha recordado el hombre.

Su esposa, algo “confusa”, encendió el ordenador y consultó los números en la página web de la Lotería Nacional. “Dijiste que lo harías de nuevo y lo hiciste”, exclamó la mujer eufórica porque volvían a ser millonarios.

Además del dinero, David y Kathleen también consiguieron el coche de los sueños del hombre como parte del premio. Ahora, la pareja está planeando una fiesta de celebración con familiares y amigos.

¿Qué harán con el dinero?

A pesar de no ser un gran fanático de los aviones, David le ha prometido a su esposa un crucero de ensueño, habiendo evitado irse de luna de miel el año pasado por el mismo motivo. “Kath y yo tuvimos una boda fantástica el año pasado, pero nunca hicimos una luna de miel porque no me gusta la idea de volar”, ha expresado el británico.

No obstante, esta segunda victoria ha obligado a David a pensárselo dos veces: “A Kath le encantaría que reservara en un crucero increíble y creo que me he quedado sin excusas”, ha subrayado el hombre bromeando.