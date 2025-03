Broncano se emociona con el “invitado sorpresa” de ‘La Revuelta’: “¡Buah, niño! ¡Madre mía!”

Michelle Jenner en 'La Revuelta'. (Instagram / @larevuelta_tve)

El programa de este miércoles 5 de marzo de La Revuelta ha dejado momentos cuanto menos inesperados. Aunque la invitada principal ha sido la actriz Michelle Jenner, la noche ha comenzado con una sorpresa que ni el propio David Broncano se esperaba.

Y es que, entre el público estaba Pako, batería y fundador del grupo Ska-P. El presentador, gran admirador de la banda, no ha podido ocultar su emoción al descubrirlo. “¡Buah, niño! ¡Madre mía!”, ha exclamado al darse cuenta de que el músico se encontraba entre los asistentes. A partir de ahí, la conversación ha girado en torno a la trayectoria del grupo vallecano y su gran repercusión internacional. “Aquí ha sido supergrande durante mucho tiempo, pero en Latinoamérica es una locura. En Argentina os tenían como auténticos Rolling Stones”, ha comentado Broncano.

Pako ha confirmado el impacto que han tenido en el continente. “La verdad es que es una locura. Y sobre todo es una locura cuando vienes de un barrio como Vallecas y de una situación en la que no piensas que la música te va a llevar hasta ahí. Menos, hablando de lo que hablamos nosotros. Porque Ska-P no solo hablaba de legalización, también en contra de las corridas de toros, de la monarquía, etc. Son letras tan potentes que parece increíble poder conectar con tanta gente”.

Pako, batería fundador de la banda Ska-P, en 'La Revuelta'. (X / @larevuelta_tve)

El momento musical no ha tardado en llegar, cuando Grison ha comenzado a interpretar Legalización, aunque con bastante censura debido al horario. “Esto hay que contarlo entero”, ha advertido Ricardo Castella. No obstante, han prometido cantar sin restricciones al final del programa, cuando “los niños ya estén en la cama”.

Tras este inesperado encuentro, el programa ha continuado con su invitada principal, Michelle Jenner, quien ha acudido a La Revuelta en plena promoción de su nueva película El secreto del orfebre, donde comparte protagonismo con Mario Casas. “Es una peli muy bonita que tiene un giro que nadie se espera”, ha adelantado la actriz tras la emisión del tráiler. Broncano, fiel a su estilo, no ha perdido la oportunidad de bromear sobre el argumento: “¿Son primos? Si tú te enrollas con un orfebre como Mario Casas…”, ha soltado, provocando las risas en el teatro.

“¿Alguna vez has practicado ‘petting’ en el cine?"

La entrevista también ha derivado en una conversación sobre los hábitos de Jenner al ir al cine. “He ido en distintos horarios, pero suelo preferir un poco tarde para ya salir y cenar, a las 18 h o 19 h. Me hincho tanto a palomitas que luego ya nada”, ha confesado. El presentador no ha dejado pasar la oportunidad para lanzar una pregunta inesperada. “¿Alguna vez has practicado petting en el cine? De eso que vas a la sesión de las 15 h y no hay nadie”. Entre risas nerviosas, Jenner ha respondido con un rotundo “no”. “Veo que tú sí”, le ha replicado al presentador con ironía. Broncano, lejos de frenar, ha añadido: “Hombre, un poco de petting en el cine… te lo susurra el ambiente”.

Michelle Jenner en 'La Revuelta'. (Instagram / @larevuelta_tve)

El momento cómico ha alcanzado su punto álgido cuando Grison ha intervenido: “El truco es hacerle un agujero a las palomitas”, provocando carcajadas entre el público. “La verdad es que nunca he hecho eso”, ha asegurado Jenner, mientras Broncano añadía: “Hay que tener mucha confianza y ser una pareja de muchos años para hacer el truco de las palomitas”. Luego, en tono más serio, se ha disculpado por si había incomodado a la actriz, quien ha asegurado entre risas que no había problema.

En la recta final de la entrevista, Broncano ha recordado que Jenner, en sus cuatro visitas al programa desde 2018, nunca se había “mojado” en las preguntas sobre dinero y sexo. “No todo hay que contarlo, hay que mantener cosas en el misterio… Todo bien”, ha sentenciado la actriz, fiel a su discreción.