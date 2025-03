Meghan Markle ante el estreno de su programa para Netflix: las series que ve, las citas con el príncipe Harry y lo que dice su hijo del trabajo

Meghan Markle lleva años siendo famosa y situándose en el foco público. Primero por su trabajo como actriz, en el que destacó en series como Suits, de la que fue protagonista durante X años, y después por su mediática relación con el príncipe Harry. Tras comprometerse con él y pasar a formar parte de la familia real británica, la americana tuvo que dejar su profesión para dedicarse a otros quehaceres más ‘adecuados’ para su nuevo papel como royal.

Sin embargo, su salida de la Firma en el conocido como Megxit lo cambió todo y le permitió volver, en cierto modo, a su vida de antes. En la actualidad vive en Los Ángeles, como hiciera antaño, junto al príncipe Harry y sus dos hijos, Archie y Lilibet Diana, alejada de la presión que suponía pertenecer a la realeza y con una libertad que disfruta.

El mejor ejemplo es que Meghan Markle ha vuelto a ponerse ante las cámaras para protagonizar With love, Meghan, la nueva apuesta de Netflix. Según la descripción de la plataforma, en los capítulos se puede ver cómo “Meghan, duquesa de Sussex, invita a amigos y famosos a una preciosa finca de California, donde comparte consejos de cocina, jardinería y hospitalidad”.

Un problema blanco en el que mostrará su faceta más cercana, desconocida para la gran mayoría, a la vez que muestra su amistad con famosos. La serie se debería de haber estrenado hace semanas, pero los incendios de Los Ángeles retrasaron el momento por petición de la propia Meghan, que vio inoportuno lanzar su nueva aventura televisiva mientras los ciudadanos de California -de donde es natural- lo estaban pasando tan mal. Finalmente, With love, Meghan se estrena este martes, 4 de marzo.

La serie de Netflix de Meghan Markle se estrena el 4 de marzo. (Netflix)

Pero antes del estreno la duquesa de Sussex ha concedido una entrevista a la revista People en la que se confiesa y adelanta lo que se verá en ella. Meghan cuenta, por ejemplo, que esta serie es una continuación de un blog que tenía en The Tig y que tuvo que abandonar cuando se comprometió con Harry. “Me encantaba The Tig, pero sin duda amo más a mi marido. Así que esa fue una decisión que tomé en ese momento y no la cambiaría ni por un segundo“, afirma, explicando que ahora puede notar en su marido “una chispa” al verla hacer aquello a lo que se dedicaba cuando se conocieron.

Si bien no ha mencionado mucho a sus hijos, sí que ha contado que cuando ella y el príncipe Harry no están se quedan con su madre, Doria, que está encantada de cuidarlos cuando tienen compromisos fuera de casa. Así pasó en los últimos Juegos Invictus, en los que tuvieron que desplazarse a Canadá. “Mamá, no trabajes demasiado”, cuenta que le dijo Archie antes de ir al país vecino.

La corona británica ha sido otro de los temas de la entrevista, en la que hace referencia a lo importante que es para ella el título de duquesa de Sussex, otorgado por Isabel II en su boda. Si bien la relación con la familia de su marido es más bien fría y distante, para ella tiene un gran significado. “Es nuestro nombre en común como familia y creo que no me había dado cuenta de lo importante que sería para mí hasta que tuvimos hijos. Me encanta que Archie, Lili, Harry y yo tengamos ese nombre juntos. Significa mucho para mí y es parte de nuestra historia de amor”, añade.

Meghan también habla en People de lo que les gusta hacer cuando tienen tiempo libre y es que en ese sentido son como cualquier otra pareja. Aprovechan, por ejemplo, para tener “citas de día”, que es ir a comer juntos, y para hacer “recapitulaciones nocturnas” antes de irse a dormir. Tampoco faltan las series y entre sus favoritas están The White Lotus, Black Doves y Shrinking.