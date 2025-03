La experiencia de Rufián trabajando en El Corte Inglés: “Lo pasé regular”

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 22 de enero de 2025, en Madrid (España) (Gabriel Luengas/Europa Press)

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso de los Diputados, es una de las figuras políticas más destacadas en nuestro país, especialmente por su retórica agresiva, que le ha valido aplausos y reproches en el hemiciclo. Rufián, diputado en las Cortes Generales por Barcelona, ha sido entrevistado por el periodista español Jordi Évole en el programa de La Sexta Lo de Évole, donde ha hablado sobre su trayectoria dentro de la política, su opinión sobre otros grupos parlamentarios como el Partido Popular o su trabajo antes de dedicarse al activismo político.

“Yo trabajé en tiendas de ropa para pagarme la carrera”, explica Gabriel Rufián a Jordi Évole. El portavoz de ERC es diplomado en Relaciones Laboral y, además, finalizó un máster en Dirección de Recursos Humanos por la Universidad Pompeu Fabra. Para poder sufragar sus estudios, el actual político trabajó, por ejemplo, en HyM o El Corte Inglés, de donde no tiene un recuerdo agradable: “Yo en El Corte Inglés lo pasé regular”.

Los trabajadores de la empresa española, tal y como destaca el diputado, iban a comisión. Por ese motivo, los empleados de cada departamento cuidaban en extremo que los productos de su sección no fuesen a parar a otra. Rufián, que se encontraba en la de ropa joven, destaca que esta situación era “la ley de la selva”: “La gente cogía un pantalón de una sección, se iba a probarse una camiseta a otra sección, y, claro, la gente del pantalón decía ‘el pantalón es mío’; la gente de la camiseta, ‘la camiseta es mía’. Y ahí se mataban”.

Gabriel Rufián en 'Lo de Évole' (Atresmedia)

Esta dinámica no favorecía el compañerismo entre los trabajadores de El Corte Inglés, pues se encontraban inmersos de una agresiva competición que les obligaba a vender el máximo de productos posibles. Esto generaba un ambiente de estrés en el que el propio Rufián también participaba: “Yo me mataba con la gente porque, claro, teníamos todos una pelea”. Sin embargo, entre todos llegaron a una solución, “una especie de revolución” que llamaron “el cartón”. Los empleados vendían por orden: “socialismo”, lo define el político.

La “venganza” de Rufián

El diputado de las Cortes Generales también tuvo una mala experiencia en la empresa española por la relación con una de sus superiores, una mujer que “se portaba muy mal con la gente”, ha explicado Rufián. El político se sintió menospreciado por ella mientras trabajaba para pagarse sus estudios, por lo que decidió volver a su antiguo puesto de trabajo cuando ya había despegado su trayectoria política.

“Cuando llevaba poco de diputado, pero ya era conocido, fui a El Corte Inglés, fui a la planta donde había trabajado y fui donde estaba la jefa de ese momento”. Tal y como explica Rufián, durante su paso por la empresa española recibió al menos una descalificación por parte de su superior: “En un momento dado, un día que no me enteraba muy bien de cómo iba la caja, me dijo ‘eres un cero a la izquierda’, que es algo que aún a día de hoy lo recuerdo. Y entonces fui y le dije: ‘¿Quién es el cero a la izquierda ahora?’”.

Pese al mal trato que su jefa tenía con él y otros trabajadores, Rufián ha destacado su arrepentimiento ante esa pequeña “venganza” que decidió realizar años después, cuando su carrera política comenzaba a hacerle conocido en España: “Me arrepiento, no debí hacerlo”.