Rufián lamenta ser el "copito de nieve" de ERC: "Lo que a mí me duele es que no haya más como yo en la dirección"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha mostrado autocrítico con su formación asegurando que le parece "grave" que no haya más gente como él en el partido habiendo "miles" en el país y que no debería ser él el "copito de nieve" ni de ERC ni del independentismo.

"Hay miles de personas en este país como yo. Yo no soy extraordinario ni mucho menos", ha dicho, insistiendo en que es algo que le "duele" y que cada día lucha para eso cambie. "Yo no debería ser el copito de nieve de Esquerra Republicana, no solo de Esquerra, un poquito del independentismo casi. No debería serlo", ha lamentado, en una entrevista en 'Lo de Évole', recogida por Europa Press.

Dicho esto, el portavoz de ERC en la Cámara Baja ha señalado que lo que ha hecho "mal" el independentismo es "no cuidar a aquellos que hablaban para los de fuera" y "repartir carnés de pureza", algo en lo que él ha participado y de lo que se avergüenza.

"Yo he participado y me avergüenzo de ello. No entender que no éramos suficientes y que no se hace vía palos, sino que se hace vía seducción, sin canjear tus principios, pero no sirve de nada", ha recalcado, contando que a veces pegaban a la gente con las esteladas en la cabeza diciéndoles: "entiéndelo, entiéndolo". "Yo creo que es muchísimo mejor hablar del por qué queremos la independencia de Cataluña más que del cómo", ha apostillado.

En este sentido, Rufián ha admitido que cometieron un gran error no teniendo en cuenta el pensamiento de algunas personas durante el procés. "No fuimos capaces de seducir a una izquierda o a una gente que es capital para poder hacerlo (la independencia), y, en vez de entenderla, la denostamos, la vilipendiamos, la insultamos y la jodimos. Y eso es un error total", ha señalado.

En otro orden de cosas, y preguntado acerca de Junts, Rufián ha sostenido que en el hipotético caso de que el Partido Popular llegue a gobernar será precisamente con el apoyo de Junts y le dará al independentismo "lo que quiera", ha augurado.

"Junts estaría feliz con un Gobierno otra vez del PP y, en este caso, con el apoyo de Vox. Si (Alberto Núñez) Feijóo es presidente algún día, será con el apoyo directo e indirecto de Junts", ha señalado Rufián.