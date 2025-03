Una camarera recibe una propina de 9.500 euros y el restaurante la despide casi en el acto: “Estoy sin trabajo por primera vez en mi vida”

Una camarera está sin trabajo por primera vez desde que tenía 15 años. (Adobe Stock)

Un gesto de generosidad, recuerdo y homenaje terminó siendo una inesperada experiencia para una camarera de un restaurante de Michigan (Estados Unidos). Lisney Boyd, una camarera del Mason Jar Café, fue despedida una semana después de recibir una propina de 9.500 euros.

El cliente dejó la cuantiosa suma como tributo a un amigo recientemente fallecido que solía frecuentar el bar, solicitando que el dinero fuese repartido entre todos los empleados del establecimiento, según ha informado el medio estadounidense Wood-TV. No obstante, el despido de Boyd ha dejado dudas entre la comunidad acerca de los verdaderos motivos que llevaron a los jefes a prescindir de sus servicios.

Según han explicado a través de su portal de Facebook, los propietarios del restaurarte, Able Martínez y Jayme Cousins, el despido de Boyd no está relacionado con la propina recibida. Los dueños han asegurado que la decisión fue “puramente comercial” y que siempre han procurado no echar a la gente innecesariamente.

“Realmente nos preocupamos por nuestro personal. Contamos con un equipo que ha trabajado con nosotros durante años, por lo que claramente no dejaríamos que nadie se fuera sin ningún motivo”, ha afirmado Cousins. Sin embargo, la cercanía temporal entre la entrega de la propina y el despido ha generado sospechas.

Un homenaje que despertó tensiones internas

Por su parte, Boyd ha explicado que el cliente pidió explícitamente que el dinero se distribuyera entre todos los trabajadores. Así, la camarera, cumpliendo con la solicitud, entregó 1.050 euros a cada uno de sus compañeros.

A pesar de ello, la situación generó conflicto entre los empleados del restaurante, especialmente con aquellos que no estaban trabajando el día que se recibió la propina. “Se desencadenó el drama, y a pesar de mis esfuerzos por apaciguar la situación y acabar con los rumores, las cosas empeoraron aún más”, ha escrito la camarera en sus redes sociales.

La versión de Boyd y las sospechas sobre las razones del despido

A pesar de los argumentos de los dueños del restaurante, Boyd cree que su despido está directamente relacionado con la propina. “Una semana soy una empleada increíble y trabajadora, una madre maravillosa… no podría haberle pasado a una mejor persona“, ha publicado en un mensaje en redes sociales.

“Ahora estoy sin trabajo por primera vez desde que tengo 15 años”, ha añadido preocupada. La camarera también reflexionó sobre las críticas que recibió por no haberse quedado con la propina. “Más gente de la que puedo contar pensó que debería haberme quedado con el dinero y no haberlo compartido”, ha subrayado en su mensaje.

“Ni siquiera se me había ocurrido, pero siempre es más fácil ver las cosas con el diario del lunes. Una semana después, estoy sin trabajo”, ha concluido Boyd.

La postura del restaurante

Del mismo modo, a través de redes sociales, los propietarios de Mason Jar Café han insistido en que la decisión de despedir a Boyd no tuvo relación con la propina ni con los conflictos que esta puedo generar. Según ellos, la decisión fue tomada considerando las necesidades comerciales del restaurante.

El caso no ha pasado desapercibido por la comunidad de Michigan y redes sociales, donde muchos usuarios han mostrado su apoyo a la joven camarera. No obstante, Boyd se enfrenta a la incertidumbre de encontrarse por primera vez en su vida sin trabajo.